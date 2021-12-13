淡水老街廣場點燈 10米聖誕樹窗屋浪漫登場

為讓大家感受到12月份的耶誕氣氛，淡水區公所於淡水老街廣場舉辦聖誕點燈，淡水區公所延續多年以來結合聖誕的宗教節慶及發展觀光，將10公尺高的聖誕樹變成聖誕樹窗屋，展示到111年2月16日，將成為淡水區最潮的燈飾打卡景點。

在各貴賓與在場的民眾一起倒數，打開主辦單位發下去的燭燈，點亮在場所有的聖誕燈飾，儀式非常特別，現場有精彩的表演活動，淡水各教會牧師、神父帶給大家祝福。

除了新北最大10公尺高聖誕窗屋，充滿溫馨與期待的4公尺高「聖誕熊禮盒」、以及最美花漾廊道「紫藤光廊」、復刻舊火車頭的「北極特快車」展開一場幸福奇蹟的旅程、地板上還有「幻影奇跡」科技投影、入口大樹「水滴帽」等甜蜜造景。

淡水區長巫宗仁表示，每年舉辦的聖誕燈會是為了在寒冷的冬天夜裡，讓人感受到繽紛歡樂的氣氛，淡水區公所預計夜間燈飾展示跨越新年、農曆年節、情人節、元宵節，燈飾由「老街廣場」延伸至「馬偕公園」，一直點亮展示到111年2月16日，將會成為淡水區最潮的燈飾打卡景點。