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冬至送暖 金山社區志工煮湯圓關懷獨老

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區金包里社區發展協會社區與志工，準備了熱熱的鹹湯圓要來送給社區內的30位弱勢家戶與獨居長輩。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區金包里社區發展協會社區與志工，準備了熱熱的鹹湯圓要來送給社區內的30位弱勢家戶與獨居長輩。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區金包里社區發展協會歲末關懷弱勢、獨老，社區與志工準備了熱熱的鹹湯圓要來送給社區內的30位弱勢家戶與獨居長輩，希望在冷冷的寒冬送上暖暖的鹹湯圓，也送上冬至祝福。

金包里社區發展協會理事長王添旺指出，協會每週都會關懷社區內的獨居弱勢，以往都是送餐，這次趁著冬至佳節，志工們準備了不一樣的食物，喜氣的應景湯圓，還有來自新莊的雷法壇贊助善款，添購了暖暖包，隨著熱湯圓一起送給獨居長輩。

新莊雷法壇朱國誠說，熱熱的湯圓加上暖暖包，讓這份暖意暖上加暖，這次也跟著協會志工出發，前往社區內30位獨居、弱勢的家中，將現煮的湯圓、暖暖包親手送上，希望透過這份親手煮的湯圓能夠將冬至的氛圍傳遞給社區獨老，讓長輩感受到社區與社會的溫暖。

湯圓 獨居 冬至 金山

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