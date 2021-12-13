瑞芳河濱第一處共融遊戲場 四腳亭遊戲場今開放

新北瑞芳四腳亭遊戲場今開放，是結合在地特色的第一座河濱共融遊戲場，比如以水管設施及翹翹板營造煤窯及砲台等意象，還有地景草丘提供孩子們跑、跳、躲的趣味空間，另外親子共乘鞦韆也很特別，都讓不少在地居民相當期待。

位於瑞芳區瑞慶橋下基隆河左岸的四腳亭遊戲場，是瑞芳河濱第一座共融遊戲場，以在地特色為主題打造，提供更多元的遊戲體驗，高灘處今宣布開放使用，讓不少大小朋友相當期待。

高灘處施工科長林柏宏表示，四腳亭遊戲場原為四腳亭河邊公園旁的一片草地，並設有簡單設施如溜滑梯等，常有許多民眾前往散步、運動及休憩，因此決定在法規條件許可下打造新的共融式遊具。

高灘處指出，施工團隊以3座水管設施、1座站立式翹翹板等遊具，營造如粗坑口煤窯及四腳亭砲台等在地特色，並還結合原有草地打造8座地景草丘，提供孩子們跑、跳、躲的趣味性玩樂空間。另外，場內也提供2座鞦韆，其中1座為可供親子一同使用的共融式鞦韆。

帶著孫女散步的張女士表示，孫女對這遊樂場超期待，每次散步經過都在問；住附近的準媽媽紀小姐也說，親子共乘的鞦韆造型特殊，很期待未來可以和孩子一起玩。