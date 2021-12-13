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2050淨零排放 北市碳中和管理自治條例草案今起預公告

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為達成2050淨零排放，台北市環保局今天預公告「北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例(草案)」，盼與各界共同努力在2050年前實現零碳台北目標。記者林麗玉／攝影
為達成2050淨零排放，台北市環保局今天預公告「北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例(草案)」，盼與各界共同努力在2050年前實現零碳台北目標。記者林麗玉／攝影

為達成2050淨零排放，台北市環保局今天預公告「北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例(草案)」，盼與各界共同努力在2050年前實現零碳台北目標，並在過程中提高城市韌性，保障市民在氣候變遷下的安全，期在共同追求淨零排放的全球轉型契機中，引領北市同步轉型升級，確保並提升台北市國際競爭力。

台北市環保局表示，甫於上月結束的聯合國COP26氣候峰會，已將全球在21世紀中葉達成淨零排放目標，納入格拉斯哥氣候協議，成為聯合國共識；北市為善盡地球公民的減碳義務，與全球共同確保氣候安全，已在今年422世界地球日由柯市長宣示追求2050年淨零排放願景。

環保局並已於10月31日提出北市2050淨零排放路徑(初稿)，未來30年北市將以智慧零碳建築、綠運輸極大化、及全循環零廢棄等策略，推動住商、運輸、廢棄物等三大部門深度減碳，提高2030年減碳目標至30%，且視國家減碳目標提升調增，並將在2050年達成碳中和。

為具體落實2050淨零排放路徑，環保局會同市府各相關局處共同研提本自治條例(草案)，共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續環境管理、零碳生活促進、罰則、附則等7章，條文共計54條，除將本市各階段減碳目標入法、也明定市府各局處調適及減碳分工，立法重點也包括違反自治條例罰鍰全數納入氣候轉型基金，專款專用。

環保局表示，這個自治條例草案自12月13日起，刊登市府公報預公告60天(至111年2月10日)，市民或相關團體可在環保局網站最新消息下載草案閱覽，歡迎各界提供建議，供草案修訂參考；另環保局將於預公告期間召開利害關係人公聽會，汲取各界意見。草案後續將送市府法規委員會、市政會議討論通過，在下會期送請市議會審議，經議會三讀通過後，報請行政院核定，自公布後6個月施行。

北市 減碳 氣候變遷

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