舊派出所成餐廳與藝文空間 「廈川玖肆」今起對外開放

歷史建築「舊廈門街派出所」於1936年竣工，屬日治時期台北南警察署轄下的「川端町派出所」，北巿文化局表示，歷時近兩年的規劃及修復後，今以「廈川玖肆」為名，重新對外開放，目前一樓餐廳提供來自義大利的純手工美食，二樓作為藝文空間川端藝會所；另外，此建築為「老房子文化運動2.0」計畫的成果，盼未來引入更多民間創意活化文化資產。

「舊廈門街派出所」具有鋼筋混凝土加強磚造二層樓，走當時流行的現代主義風格，為台北市1930年代興建派出所的代表作。戰後則改建成三層樓，延續使用，直至2010年派出所遷移，2014年經台北市文化資產審議後登錄為歷史建築。「廈川玖肆」目前一樓餐廳提供來自義大利的純手工美食，二樓作為藝文空間川端藝會所，平時也提供民眾預約二樓展間導覽及周邊街區導覽，盼帶動街區發展。

廈川玖肆主理人曾士綱表示，為了呈現建物的過往外貌，反覆測試面磚的釉色和土坏配方，再由陶藝師傅手工製成外牆總共近八千片的十三溝面磚，使新製的面磚色澤、形式與原有的面磚相似並盡量維持建物內部的舊有材料和空間規劃，在提高防水抗震的結構強度之餘，也保留了空間的歷史記憶，並透過新舊物料的結合。

北市文化局於2017年12月推出「老房子文化運動2.0」計畫，首創由公部門媒合民間單位的投入協助修復文化資產，除維持修復期間不收使用費，未來承租人可透過考核機制，得以修復工程及日常管理維護支出金額減免租金，最高可減免全部使用費。

文化局副局長田瑋表示，廈川玖肆營運團隊經過仔細考究，在修復文化資產時，進行最低限度的裝修以保留老屋原貌外，文化局未來也期待老房子計畫可以推動更多文化資產保存與活化再利用。