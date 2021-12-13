新北田寮洋濕地「信鳥到站」 友善農產「羽豐米」上市

新北市貢寮區「田寮洋濕地」農民打造友善農產品牌「信鳥到站」，今天公布第一項產品「羽豐米」。新北市長侯友宜出席發表會，大讚田寮洋羽豐米非常Q黏，飯香四溢，歡迎民眾到田寮洋賞鳥，購買在地羽豐米贈送親友，接地氣又體面。

新北市政府與農委會林務局合作推廣友善耕作，以田寮洋約10公頃農地為基地，輔導農民以友善耕作方式生產，既能維護環境生態，農產品更有助民眾身體健康，也讓前來遊憩民眾感受大自然和恬適農家生活。

侯友宜說，新北農業的核心價值就是「健康」，市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌，讓民眾對品牌產生信賴。這幾年推動青農力輔導、農業創生、農村再生、友善田園區域等計畫，就是要讓農業與生態共榮。希望外界多支持田寮洋在地產業發展，驅動產業鏈生態轉變，讓環境與社會共好。

新北市農業局指出，田寮洋位於宜蘭線福隆、貢寮火車站之間，是許多冬季候鳥來台休憩的第一站。今年入冬不久便記錄到白琵鷺、粉紅椋鳥、冠鷿鷈等台灣較少發現的鳥種。鳥類資源線上資料庫eBird資料顯示，田寮洋地區已記錄到的鳥類高達343種，在台灣鳥類生態研究具有重要地位。

農業局去年與人禾基金會合作，推出田寮洋「友善野鳥飯包」，消費者回響熱烈。今年再設計「信鳥到站」紀念便當盒，推出「友善野鳥飯包2.0」，邀請生態廚師「坪感覺農創茶食空間」主理人吳姝嫻料理，除了使用羽豐米，還將貢寮鮑、山藥、小卷、紫菜等東北角特色農漁產品納入便當菜色。

農業局長李玟表示，「信鳥到站」品牌視覺設計，結合鳥的形象與貫穿田寮洋地區的鐵路，搭配鐵路兩旁地景風貌。生產的稻米取名「羽豐米」，代表希望雨豐、羽豐，稻米豐收，包裝則有在當地埤塘、草澤、低水位泥灘地常見的小水鴨、灰頭鷦鶯和小環頸鴴等3種冬季候鳥，展現在地特色。

農業局規畫19日到23日在遠東百貨板橋中山店1樓，舉辦田寮洋保育作為分享活動，現場會販售「友善野鳥飯包2.0」便當，每天限量30個，每個250元。不想現場排隊的朋友，可從14日早上10點開始，到人禾環境倫理發展基金會官網預購。