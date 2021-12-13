竟含有雞成分！非百分百純鴨血 北市建議改名「水血」

大多數民眾喜歡在寒冷天氣時食用火鍋暖身，或因工作繁忙以復熱即可食用的調理食品果腹，為維護民眾食用產品安全，今年10至11月執行火鍋料及冷凍冷藏食品專案抽檢，共抽驗38件，其中3件品質不合格、2件標示不合格；另冬至將屆，北市府也至湯圓飲食店抽驗湯圓，共抽驗20件，均符合規定。

北市衛生局說明，抽查人員前往火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市、網路平台等，進行火鍋料及冷凍冷藏食品專案計畫，抽驗的38件產品包含5件青蔥、3件鴨血、22件火鍋料加工製品（豆製品、貢丸、魚丸、米血糕、蒟蒻、小卷）、8件冷凍冷藏食品。

針對重金屬鉛及鎘、食品添加物（如防腐劑12項、殺菌劑、漂白劑、著色劑等）、動物性成分、衛生標準（腸桿菌科、大腸桿菌及沙門氏桿菌）等進行抽驗，結果有2件青蔥農藥殘留超標，違反食安法第15條第1項第5款，可處責任業者6萬以上、2億以下罰鍰。

另有1件千張鍋貼（麻辣）衛生標準不符規定，違反食安法第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定，應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬以上、300萬以下罰鍰。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

衛生局表示，本次專案特別針對火鍋業者進行現場菜單表示及實際使用食材查核，其中2件鴨血產品經查驗出含雞成分，非百分之百鴨血，雖傳統上習慣稱鴨血，但菜單僅標示「鴨血」未說明完整產品內容物，使民眾誤解為百分之百純鴨血，已要求業者改正。

衛生局提醒業者，有關「鴨血」產品標示，若含有其他雞血，建議更改為「水血」、「禽血」、「鴨血（水血）」、「鴨血（禽血）」、「鴨血（含雞血）」等，避免誤導以維護消費者權益。

另外，北市也派員前往湯圓飲食店等抽驗冬至湯圓，共計抽驗20件產品，包含15件湯圓及5件配料製品（包含芋圓、粉圓等），檢驗項目為防腐劑、順丁烯二酸及著色劑，經檢驗後均符合規定。

北市府抽驗火鍋料時發現，有1件千張鍋貼（麻辣）衛生標準不符規定。圖／北市衛生局提供

北市府此次稽查時特別針對現場菜單表示及實際使用食材，發現業者使用的鴨血中含有雞成分。圖／北市衛生局提供

北市府此次稽查時特別針對現場菜單表示及實際使用食材，發現業者使用的鴨血中含有雞成分。圖／北市衛生局提供

北市府提醒，若非百分之百純鴨血，建議改名避免誤導消費者。圖／北市衛生局提供