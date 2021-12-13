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阿妹明年重返小巨蛋 柯文哲：設備要改到不怕唱三天三夜
天后張惠妹將於明年4月重返台北小巨蛋舉辦「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，由於先前張惠妹在小巨蛋開唱三天三夜，超嗨的跳動引發周邊里民反彈，對於這次阿妹重回小巨蛋，會不會要求禁唱三天三夜？柯文哲說，小巨蛋避震有檢討過，再給她(張惠妹)唱一次看看，「我們是要設備改到，不怕她唱這一條才對」。
天后張惠妹是在2015年台北小巨蛋舉辦「烏托邦巡迴演唱會」時，因爆滿歌迷隨著音樂跳動，導致附近的住宅跟著震動，引起周邊住戶抗議，當時小巨蛋一度禁唱這首張惠妹的招牌歌曲「三天三夜」，被認為是祭出「阿妹條款」。
對於張惠妹明年將重返小巨蛋舉辦演唱會，台北市長柯文哲今天說，先前因為張惠妹唱三天三夜，讓周邊里民投訴抗議，北市府有檢討過小巨蛋的避震能力，但不曉得檢討過，效果怎麼樣？對於張惠妹明年將開演唱會，柯說，「再給她唱一次看看。」
會不會擔心里民反彈？柯說，「設備要改善，我們會研究看看，我們是要設備改到不怕她唱這一條才對。」
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