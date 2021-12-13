殯葬由傳統走向精緻 北市表揚20家業者

北市表揚20家優良殯葬業者，民政局長藍世聰表示，藉由評鑑讓業者去陋習、提供專業與系統化服務，殯葬產業由傳統走向精緻，如因應疫情的視訊法事服務等。

台北市政府民政局今天舉辦「110年度台北殯葬服務業優良業者頒獎典禮」，自民國105年起，北市殯葬服務業評鑑做了重大改變，將評鑑區域劃分為3區，今年評鑑第2區域的中山區，加上自願報名參加受評業者，計查核評鑑124家業者，共評選出20家優良業者。

藍世聰表示，藉由評鑑可發掘問題、輔導業者提升品質，讓殯葬服務業能提供專業化、系統化的服務，去除殯葬陋習。

藍世聰指出，隨著社會觀念變遷，殯葬產業型態也由傳統走向精緻簡約，今年針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的應對，如配合指揮中心指引，24小時內火化確診亡者遺體、於訃聞提醒因疫情不開放公祭、增加視訊法事及告別式實況轉播服務等，都是局處全體的努力。

評審委員楊荊生說，殯葬業有人文關懷、悲傷陪伴、遺體處理等核心價值，更富有社會教育意涵。

民政局副局長吳坤宏表示，希望所有從業人員17日前打完2劑疫苗，到時候會透過健保系統抽查，也希望業者向民眾宣導，多搭乘大眾運輸系統或懷恩專車前往殯儀館，避免苦找停車位。

殯葬管理處處長陳冠伶說，台北市第二殯儀館工程進入最後階段，整建過程中會壓縮停車位，殯葬管理處將盡快於二殯對面劃設停車場，彌補車位不足的問題。