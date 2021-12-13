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林口老年人口增2.5倍 新北市府推關懷計畫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
林口社區「幸福市」住戶鄭雅慧(左2) 帶著母親一起到樓下參加活動，女兒幫母親彩繪葉脈畫 ，社會局長張錦麗(後排右三)、林口區長藍品畯(後排右2)也一起同樂。記者張睿廷／攝影
林口社區「幸福市」住戶鄭雅慧(左2) 帶著母親一起到樓下參加活動，女兒幫母親彩繪葉脈畫 ，社會局長張錦麗(後排右三)、林口區長藍品畯(後排右2)也一起同樂。記者張睿廷／攝影

新北市林口區10年來老年人口增加2.5倍，其中湖南里、南勢里甚至成長到5、6倍，老年人口占比超過20％。市府為因應孤獨化現象，推動「幸福到你家銀髮關懷計畫」，在20多個社區一樓活動空間打造微型銀髮俱樂部，讓長輩可以在地安老樂活。

林口區共有800多個社區大廈，近年雖然有許多年輕人口移入，但原本的老舊社區也有許多久居於此的長者，老化人口快速攀高，短短10年就增加2.5倍。市府決定推動關懷計畫，要避免長者孤獨化，出現心理疾病。

林口區公所6日上午邀請在地社區發展協會幹部，參訪「童話世紀」、「活力城」和「幸福市」3個社區推動的成果，長輩在交誼室練平甩功、手語帶動唱、葉脈作畫、盆栽製作等。令人感動的是，有幾位失能的阿嬤，也在外籍看護協助，一起參與活動。

林口區長藍品畯表示，公區所去年成立「幸福轉運讚」，由新北市議員蔡淑君協助成立志工隊，推動「幸福到你家」，培訓各種才藝的老師，希望帶著長者一起動起來。

但因為每個社區都是獨立的，有些還有物業公司在管理，初步推動時遇到許多困難，經過志工隊的多次協調、溝通，才慢慢獲得社區的認同，逐步申請加入計畫。

志工李雅雪表示，要長輩從不動到一起做運動的過程相當不容易，須慢慢引導，逗他們開心，建立信任，長輩才會願意一起參與活動。

新北市社會局長張錦麗表示，林口區推動「幸福到你家」，讓失能長輩不用到機構，在自家樓下就可參加各式才藝活動、動健康，延緩失智失能，有點像是銀髮俱樂部先修班的概念，未來市府將結合公寓大廈主管機關工務局和各區公所，在新北市其它都會型社區全力推動。

林口 老年人口

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