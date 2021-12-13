永和民享街23巷瓶頸道路今通車 解決密集區人車爭道

永和民享街23巷周遭常人潮眾多，出現人車爭道情形，新北工務局表示，在團隊與永和區公所努力下，該路段至智光商工瓶頸道路已在今打通並通車，不只民眾往來更方便、疏散人車流，也一併改善周遭地上物及管線，還能多畫設停車格，整體視野更開闊，提升民眾用路品質及安全。

新北市永和區民享街23巷緊鄰永和百獅公園及傳統市集，周遭人車不少，常在道路及傳統市集尖峰時段出現人車爭道情形，為解決安全及交通問題，新北新工處與永和區公所合力將該路段至智光商工瓶頸道路打通，並於今正式通車啟用。

新工處說明，這次道路改善工程的路幅寬度約為8米，由永和區公所辦理道路施作及地上物、管線拆遷作業，而為使路面更平整、路口視野更開闊，也協調附近民生管線人孔降埋及調整電線桿位置，用地取得及工程經費總計約4750萬元。

工務局長詹榮鋒指出，永和民享街23巷至永和智光商工瓶頸道路打通後，雙向會車通行無虞、附近行車路線暢通，將使周遭交通及消防救災路網更完善，也改善路幅束縮，強化市區生活圈往來發展。