新北市交通局提供便民措施 重辦駕照不用再親送

新北市交通事件裁決處近日開辦郵寄申辦駕照吊扣(銷)送件的便民服務措施，若汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例，遭處罰吊扣或吊銷駕照，需要重新申辦，可將駕駛執照及裁決書影本以掛號郵寄至裁決處，裁決處收件後即執行吊扣(銷)處分，駕駛人未來可不用再親送辦理。

台灣有許多汽車駕駛人因交通違規遭處罰吊扣或吊銷駕照，一般來說，均須至所管轄處罰機關到案辦理，但有許多民眾反應因工作等因素，實在沒時間到案辦理，新北市交通事件裁決處決定開辦此項郵寄送件服務。

裁決處副處長林碧芬表示，採郵寄申辦吊扣或吊銷駕照案件，僅限持有新北市府交通事件裁決處開立的裁決書，且處罰主文有吊扣(銷)駕照處分者；若尚無裁決書者，可利用裁決處官網線上申請裁決書，並於收執裁決書後，再依裁決書所載期限內將駕駛執照及裁決書影本以掛號郵寄至新北市交通事件裁決處，他們將以掛號郵寄的郵戳日為執行吊扣（銷）駕駛執照起日。寄件駕駛人請於寄送一周後再至監理服務網查詢案件執行進度。

林碧芬指出，駕駛人若同時檢附掛號回郵信封，裁決處將於駕照吊扣期滿後寄還，不用再到案領回；不過，若於駕照吊扣期間再有交通違規遭吊銷或逕行註銷處分，駕照就不會寄還。

裁決處提醒，交通違規罰鍰應於違規通知(紅)單記載的應到案期限前繳納或到案辦理，以維自身權益，超過期限者，將依處罰條例規定逕行裁決。若仍未於裁決書所訂期限前繳納或辦理駕照吊扣(銷)，罰鍰將移送強制執行，駕照也將逕行註銷。