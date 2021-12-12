影／新北耶誕演唱會巨星輪流登場 多首歌曲一次聽

「2021新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」今日為第二天演唱會活動，「雙壓軸」卡司設計，讓氣氛High到最高，擔任第一組壓軸嘉賓的「天生歌姬」A-Lin為大家帶來4首膾炙人口的歌曲，另一組壓軸嘉賓則是八三夭，現場熱唱千萬神曲《想見你想見你想見你》為今年「巨星耶誕演唱會」再創高潮。現場在過程中下起雨來，不過澆不熄粉絲的熱情，大家冒雨欣賞，氣氛嗨到最高點。

「2021新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」，昨晚首日演唱吸引大批人潮至新北耶誕城，今日主持人黃子佼帶領威廉、風田及Dora謝雨芝共同主持。演鈔會過程中，天空飄起雨來，不過卻澆不熄粉絲的熱情，大家冒雨欣賞演出，氣氛嗨到最高點。

今日演唱會由金曲天團告五人開場，帶來《愛人錯過》，炒熱現場的氣氛。連兩年登上巨星耶誕演唱會舞台的告五人也特別準備了新歌《離開你好不容易》，希望能帶給大家一個特別的耶誕節，並在最後以曾於YouTube獲得千萬點擊歌曲的《在這座城市遺失了你》，為演唱會帶來華麗開場。金曲樂團麋先生帶來《反骨歸真》、《嗜愛動物》、《長成什麼樣子算愛情》等歌曲，展現唱功，現場氣氛熱絡。

許久沒參加巨星耶誕演唱會的「鐵肺公主」戴愛玲也搶先在演唱會曝光新歌《我不委屈》，以及KTV必唱經典歌曲《對的人》，經典歌曲連發讓現場歌迷High翻；高人氣的鼓鼓呂思緯，則是第7次登上「巨星耶誕演唱會」舞台；蕭秉治則是在現場演唱兩首膾炙人口的經典大合唱歌曲《我是誰我是誰我是誰》及《我還是愛著你》；R&B小天后Julia吳卓源演唱《70億分之一》、《better off without you》外，也帶來最新發行的第四張全創作專輯中的首波主打歌《精神分裂》，以富感染力的迷人聲線詮釋這首R&B情歌。

Bii畢書盡甫推出新專輯《RE-轉身之後》，這回開場演唱專輯中的新歌《Be alright》，並接力帶來《Don’t Blow Away》、《Love more》等歷年來膾炙人口的曲目，同樣也是「巨星耶誕演唱會」常客的李建軒改名為「李東軒」重新出發，帶來《其實我…》、《糾結了》、《那個誰》等熱門歌曲。

首次參與「巨星耶誕演唱會」的「天生歌姬」A-Lin，因為受疫情影響，許久未在大型演唱場合跟粉絲互動，她興奮地說：「能有機會跟這麼多粉絲一起過耶誕節，是個很特別的經驗。」第一首歌是手遊主題曲《海語者》，遼闊恢宏的歌聲震撼現場。她更首次公開演唱新歌《盡情旋轉》，搭配AR表演讓現場與虛擬實境融合。