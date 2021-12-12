影／新北耶誕演唱會巨星輪流登場 多首歌曲一次聽
「2021新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」今日為第二天演唱會活動，「雙壓軸」卡司設計，讓氣氛High到最高，擔任第一組壓軸嘉賓的「天生歌姬」A-Lin為大家帶來4首膾炙人口的歌曲，另一組壓軸嘉賓則是八三夭，現場熱唱千萬神曲《想見你想見你想見你》為今年「巨星耶誕演唱會」再創高潮。現場在過程中下起雨來，不過澆不熄粉絲的熱情，大家冒雨欣賞，氣氛嗨到最高點。
「2021新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」，昨晚首日演唱吸引大批人潮至新北耶誕城，今日主持人黃子佼帶領威廉、風田及Dora謝雨芝共同主持。演鈔會過程中，天空飄起雨來，不過卻澆不熄粉絲的熱情，大家冒雨欣賞演出，氣氛嗨到最高點。
今日演唱會由金曲天團告五人開場，帶來《愛人錯過》，炒熱現場的氣氛。連兩年登上巨星耶誕演唱會舞台的告五人也特別準備了新歌《離開你好不容易》，希望能帶給大家一個特別的耶誕節，並在最後以曾於YouTube獲得千萬點擊歌曲的《在這座城市遺失了你》，為演唱會帶來華麗開場。金曲樂團麋先生帶來《反骨歸真》、《嗜愛動物》、《長成什麼樣子算愛情》等歌曲，展現唱功，現場氣氛熱絡。
許久沒參加巨星耶誕演唱會的「鐵肺公主」戴愛玲也搶先在演唱會曝光新歌《我不委屈》，以及KTV必唱經典歌曲《對的人》，經典歌曲連發讓現場歌迷High翻；高人氣的鼓鼓呂思緯，則是第7次登上「巨星耶誕演唱會」舞台；蕭秉治則是在現場演唱兩首膾炙人口的經典大合唱歌曲《我是誰我是誰我是誰》及《我還是愛著你》；R&B小天后Julia吳卓源演唱《70億分之一》、《better off without you》外，也帶來最新發行的第四張全創作專輯中的首波主打歌《精神分裂》，以富感染力的迷人聲線詮釋這首R&B情歌。
Bii畢書盡甫推出新專輯《RE-轉身之後》，這回開場演唱專輯中的新歌《Be alright》，並接力帶來《Don’t Blow Away》、《Love more》等歷年來膾炙人口的曲目，同樣也是「巨星耶誕演唱會」常客的李建軒改名為「李東軒」重新出發，帶來《其實我…》、《糾結了》、《那個誰》等熱門歌曲。
首次參與「巨星耶誕演唱會」的「天生歌姬」A-Lin，因為受疫情影響，許久未在大型演唱場合跟粉絲互動，她興奮地說：「能有機會跟這麼多粉絲一起過耶誕節，是個很特別的經驗。」第一首歌是手遊主題曲《海語者》，遼闊恢宏的歌聲震撼現場。她更首次公開演唱新歌《盡情旋轉》，搭配AR表演讓現場與虛擬實境融合。
另一壓軸搖滾天團八三夭登台，一出場就以超High金曲《東區東區》出場，掀起一波尖叫高潮，新歌《抱一下抱一下》演唱到一半，A-Lin竟突然現身大合唱《來互相傷害》，讓台下粉絲尖叫連連，八三夭最後在演唱會表演《想見你想見你想見你》、《我不需要每一個人都愛我》、《致青春》為演唱會畫下一個完美的句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言