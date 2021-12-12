台中十大伴手禮出爐！七成是咖啡烘 歐克佬、旅禾大贏家

「2022第十三屆台中市十大伴手禮」首獎名單今揭曉，其中「歐客佬精品咖啡」列十大伴手禮首獎，另拿下現場人氣獎及金口碑獎。「旅禾泡芙之家」首次參賽拿下首獎、網路人氣獎及最佳新人獎，兩家成為本屆最大亮點。

今年十大伴手禮包括歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品公司、法布甜股份有限公司、向陽房食品股份有限公司、不二糕餅、小林煎餅股份有限公司、臻品植萃有限公司、沁木手作工作室、光山行獲得。

現場人氣獎是歐客佬精品咖啡、臻品植萃有限公司；網路人氣獎小林煎餅、旅禾泡芙之家；金口碑獎歐客佬精品咖啡；最佳新人獎旅禾泡芙之家。另依據票選結果，總分最高前50名的獲頒好禮標章。

市長盧秀燕表示，十大伴手禮都是票選出來的產品，自用、送禮兩相宜。市府除加強防疫，也要拚經濟，2021台中購物節剛落幕，創下280億元總登錄消費金額，購物節APP下載量更達108萬人，帶動後疫情消費商機。

工策會總幹事黃于珊指出，歲末年終將迎耶聖誕節、跨年、春節，年節假期也將吸引大量遊客到台中，進入伴手禮旺季。

黃于珊致詞指出，這屆十大伴手禮網路票選首度結合台中購物節，邀請台中購物節APP百萬會員選出心目中的台中伴手禮，網路票選活動到12月5日截止，現場票選活動則從12月11日在市民廣場舉行。