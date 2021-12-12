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雙北協商環狀線經營權 新北：112年收回自營

中央社 / 新北12日電

北捷運局表示，捷運環狀線經營權確定將於民國112年1月底由新北市政府收回自營。目前正分3組進行移轉細節協商，初步共識，現行人員及設備將一併移轉新北大眾捷運公司。

捷運環狀線從109年1月通車起，新北市委託台北大眾捷運公司經營3年，新北市長侯友宜曾多次表示一切依契約行事，將依約收回自營，雙北捷運局也於11月間召開會議進行討論。

由於全案已納入交通部「北北基軌道路網政策溝通平台」列案協商，經雙北市政府派員於11月19日開會協討確認，新北捷運局長李政安向中央社記者表示，台北捷將營運環狀線至112年1月30日，後續將由新北捷收回經營管理。

李政安表示，捷運環狀線營運經費目前都由新北市負責，未來也確定由新北市自負盈虧，初步共識是現行人員及設備一併移轉。

他表示，為順利移轉經營及管理，將分別由雙北捷運局﹑雙北捷運公司，以及雙北交通警政等相關機關，區分3組單位就營運維修、財產及營運監理等移轉細節進行小組討論。

新北捷運公司今天表示，目前負責淡海輕軌營運，員額編制約200多人，未來將負責安坑輕軌及預定112年底完工通車的捷運三鶯線，連同112年初接手環狀線營運時，不僅編制可能突破千人，在人員招募及營運管理等事宜上，都將是更大的挑戰。

捷運環狀線 北捷 新北 侯友宜 淡海輕軌

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