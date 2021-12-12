新北烏來織藝廣場泰雅祖靈之眼 網紅熱門打卡點

新北市烏來原鄉以泰雅耶誕樹點燈吸引遊客帶動疫後經濟，原民局今天說，織藝廣場菱形紋展現泰雅編織內涵，是網紅打卡熱門點，獵人圖騰路標更讓遊客驚喜，盼帶動原鄉旅遊潮。

烏來區長周守信今天告訴中央社記者，新北烏來溫泉季拉開序幕，12日、25日、26日，在聖誕假日市集設有原住民文創品、手工藝品及農特產品等攤位。織藝廣場是民眾造訪烏來第一站，地景藝術映入遊客眼簾，充滿著泰雅族編織藝術內涵。

周守信說，為推展疫後溫泉觀光發展，11日晚間由新北市烏來區觀光發展協會主辦「烏來溫泉耶誕慶」開幕，裝置「泰雅耶誕樹」點燈秀充滿濃濃節慶味，歡迎民眾到烏來溫泉區輕旅行。

市府原住民族行政局長羅美菁接受中央社記者訪問表示，將編織藝術融入地景是多元文化行銷一環，泰雅紡織工藝有祖靈之眼「菱形圖騰」，巧妙融入打造特色廣場，讓民眾認識原民之美。

公車總站旁的織藝廣場成為不少遊客自拍，或網美打卡地點。當地泰雅青年鐵木．尤勞說，以泰雅族傳統編織「紅」、「白」、「黑」的顏色，加上交錯線條凸顯祖靈眼睛，象徵族的熱情與生命交融，令人非常感動。

羅美菁說表示，打造烏來部落新亮點，除織藝廣場、廊道，烏來泰雅民族博物館由線條、符號和數字，表現織物結構與紡織方法技術圖方式，科學分析地方耆老捐贈百年烏來泰雅織品織紋，重新分享部落編織工作者，讓傳統泰雅編織充滿新生命。

她說，另持續保存與深耕文化資產，今年製作泰雅狩獵文化及老鷹文化藝術團數位教材，以影像紀錄珍貴傳統知識及表演藝術；停車場收費亭有編織圖騰，遊客路標以黃色獵人剪影圖騰象徵原鄉，都讓裝置藝術融入山光水色。

市府教育局長張明文表示，歷史造就未來成就，就從認同自己家鄉文化開始。新北市完成文史生態區域課程專書，「深坑坪林烏來散策」結合各學校教師、在地文史工作者，踏查田野巷弄，以輕鬆愉悅輕旅行風格，呈現烏來等地豐富環境資源。

張明文說，文史生態專書有別以往書籍，以輕鬆愉悅輕旅行風格，呈現烏來豐富環境資源及在地特色，透過歷史人文和旅遊景點探索，讓學習走進生活，親近土地愛家鄉。