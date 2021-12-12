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中籤率僅0.3%！22部跨年貓纜車廂 空中飽覽101煙火

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，還預告推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，還預告推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂。圖／北捷提供

北捷運公司今舉辦「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，除了宣布貓空纜車即日起復駛、規畫「三貓迎新派對系列活動」，還推出22部貓纜車廂作為跨年煙火車廂，北捷總經理黃清信表示，煙火車廂採抽籤方式，依照經驗中簽率僅約0.3％。

台北市副市長黃珊珊、北捷總經理黃清信、日本近鐵總經理坂本耕一等人均出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，並揭開「三貓迎新派對系列活動」序幕。

黃清信表示，今年再度推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂，採抽籤方式，民眾即日起至19日止可到「台北捷運」臉書的活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，即可參加抽獎。

每部車廂可乘坐5人、收費600元，平均每人120元，採全程單程票價，不分年齡及優惠票種，未滿5人則以5人計算，最多可有110人搭乘。

黃說，過往跨年人潮都會比平時多，最多可逾1萬人，因此中籤率約0.3％，為了滿足民眾搭乘需求，今年跨年也會延長營運時間。

北捷、貓纜因疫情及換纜虧損不少，此次推出三貓迎新派對系列活動是否預期帶動人流彌補虧損？黃清信表示，振興為中長期計畫，包含三貓2.0結合在地文藝等，相信對營運都有正面幫助。

黃珊珊表示，貓纜是交通工具，重點是讓山上產業與貓纜結合，民眾除搭貓纜上山外，還可看到不同元素，如藝文表演、當地餐飲茶文化等，貓纜復駛只是第一步，未來會提供更多內容讓民眾體驗到不一樣的貓纜。

北捷表示，為慶祝貓纜復駛，同步推出「雙12貓纜復駛GO優惠」4大主題優惠，包含「復駛感恩大優惠」，即日起至明年1月11日止，在台北捷運GO APP上購買貓纜暢遊一日票，原價260元，特價168元，為感謝防疫英雄，全國醫護軍警消可享單趟50元優惠。

「振興加碼超值組合」，結合貓空當地知名餐飲及指南宮井店，即日起至明年4月30日止推出200元及500元超值套票組合，除當日無限次搭乘貓纜外，還能享有美味小食及餐飲折扣。

「校外教學首選超值遊」是針對國中、國小學童，專人導覽、纜車營運維修及換纜主題知性教育探索體驗，即日起至明年底，原價600元，活動期間100元。

「團體旅遊好康雙重送」則是提供旅行社團體折扣價，即日起至明年底，貓纜來回票每人只要150元，再送平日遊覽車免費停車；另每周六、日早上10時至晚間7時，纜車動物園站旁也會舉辦歡樂假日市集。

北捷提醒，為提供民眾優質服務，貓纜即日起復駛至12月底的營運時間為平日早上9時至晚間8時、假日早上9時至晚間10時，周一維持營運不打烊，如遇特殊節日、大型活動等，將彈性調整營運時段。

北捷今舉辦貓纜復駛記者會，不少民眾第一時間搶搭貓纜遠眺大台北景色。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，不少民眾第一時間搶搭貓纜遠眺大台北景色。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，還預告推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，還預告推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，不少民眾第一時間搶搭貓纜遠眺大台北景色。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，不少民眾第一時間搶搭貓纜遠眺大台北景色。圖／北捷提供
台北101煙火璀璨奪目。 圖／報系資料照
台北101煙火璀璨奪目。 圖／報系資料照
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，同時規畫「三貓迎新派對系列活動」活絡當地經濟及貓纜營運。圖／北捷提供
北捷今舉辦貓纜復駛記者會，同時規畫「三貓迎新派對系列活動」活絡當地經濟及貓纜營運。圖／北捷提供

貓纜 貓空纜車 北捷 黃珊珊 跨年

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