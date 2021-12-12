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國民黨議員批中市府 盧秀燕喊「簡政便民」上有政策下有對策
台中市議員陳政顯爆料，台中某高中要增設宿舍熱水器，但送都發局審查，但經過一周還沒拿到雜項執照，無法動工。陳政顯說提醒市長盧秀燕，她高喊「輕政便民」但上有政策下有對策，市府部分單位一再會簽「小案小會簽，大案大會簽」已惹民怨。他建議研考會成立專案，好好診斷。都發局長黃文彬表示，因後疫情都審與申請案遽增，他會了解並改善。
台中市議會國民黨團書記長陳政顯指出，一所中學設熱水器向市府都發局申請雜項執照，沒想到經過一周還沒有動靜，校方請他幫忙，但照樣沒下文。他質疑這是很單純局內可決定的案件，如果跨局處，不知公文會旅行到幾時？審查程序冗長，小案小會簽，大案大會簽。
他質疑市府各單位是否把市長盧秀燕要求的「簡政便民」落實到行政？以他碰到的例子，聽到業界的反映，很多單位不管大小案一路會簽，很多離譜個案，他建議研考會成立診斷小組，專案診斷行政效率不彰的原因，找出問題加以解決，不要讓公家單位被貼上「惡意刁難」的標籤。
都發局長黃文彬說，都發局的確有落實簡政便民，但後疫情時代，每月增加的都審案件與申請建照等超過4000多件，事情超多。但他會要求所屬研議改善。
另針對北區中央市場都更案，陳政顯表示，改建案歷時快20年了，他建議為了讓原居民安心，建議先由市府籌措財源因應支付都更改建拆遷補償費，讓願意搬離的民眾可以提早取得補償費，安心安排未來的生活規劃。
市長盧秀燕示，她與議員關心這個議題20年了，她也認同陳政顯的建議，市府已編列7000萬元準備支應前期拆遷補償費，市府未來會更強化溝通及執行速度，讓老舊中央市場順利完成改建美化。
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