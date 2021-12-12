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台北水燈節熱鬧登場 柯文哲：盼一整年壞運漂走

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也出席水燈節活動，即使防疫期間不能出國，讓大家體驗東南亞國家的水燈文化。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也出席水燈節活動，即使防疫期間不能出國，讓大家體驗東南亞國家的水燈文化。記者林麗玉／攝影

2021台北水燈節今天在松山區錫口碼頭、彩虹橋畔璀璨登場，今年的水燈造型，除有泰國傳統的水燈意象外，還有童趣圖案三角形水燈，讓夜晚的基隆河承載大家心願串起美麗星河，台北市柯文哲、副市長黃珊珊也出席水燈節活動，即使防疫期間不能出國，讓大家體驗東南亞國家的水燈文化。

柯文哲表示，新移民朋友住在這裡就是台北人、台灣人，各國文化匯集在台北，也豐富台北文化。尤其台灣是一個有許多移民的國家，台北也是新移民的城市，新移民在文化、語言、美食、音樂等各面向，為台北帶來新的文化元素。

柯也提到，水燈文化在泰國和越南是非常重要節慶，藉由放水燈，感謝河神帶來豐收的農作物和漁獲，也可以把一整年的壞運氣藉著水流慢慢漂走，並祈求來年好運。台北市是一個共融社會，他也期許未來讓水燈節活動，一年辦得比一年大，變成台北市的常態活動，臺北市政府會繼續努力。

北市民政局表示，今年水燈節有傳統意象花形水燈和三角造型水燈，提供大小朋友動手做，完成後還可以寫下心願，到錫口碼頭施放，透過可愛竹勺盛裝水燈的方式，體驗更親近水岸的施放樂趣。

今年活動也邀請馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓等五個國家新移民、移工、華僑、留學生等一同參與文化交流體驗，除了有馬來西亞最有代表性的益智童玩Congkak(播棋)，還有市面上吃不到的平民美食泰鄉米糕點，印尼也有世界文化遺產之稱的蠟染文化交流，菲律賓新移民分享菲律賓傳統燈籠竹紙帕羅。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也出席水燈節活動，即使防疫期間不能出國，讓大家體驗東南亞國家的水燈文化。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊也出席水燈節活動，即使防疫期間不能出國，讓大家體驗東南亞國家的水燈文化。記者林麗玉／攝影

新移民 北市 柯文哲 黃珊珊

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