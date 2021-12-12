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新北金山立體停車場試營運停車不用錢 明年元旦起開始收費

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。侯友宜說，今年底前共有金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小4座停車場啟用。上任3年來已興建14座全智慧化立體停車場，希望能為民眾打造更安居樂業的一流城市。

新北交通局長鍾鳴時表示，金山立體停車場工程為地下1層、地上4層建物，樓層採挑高設計，共有350個汽車位、100個機車位，並建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等系統，成為青春山海線首座全智慧化停車場，總經費4億859萬元。停車場今年9月間完工，明天中午12點開始試營運期間開放免費停車，明年元旦起正式收費營運。

侯友宜說，金山立體停車場啟用不僅可改善金山老街停車秩序與交通環境，也提升都市公有土地使用效益。停車場1樓規劃小農市集，行銷在地產業，頂樓也設景觀瞭望台和風雨頂板，可做為大型集會活動場所，因此不只是停車場，也是觀光旅遊中繼站和金山區民生活新聚點，成為北海岸打卡新地標。

侯友宜表示，金山立體停車場間夜間燈光金光蠻蠻，視覺效果很棒，所以才選擇在傍晚舉辦開幕典禮。過去遊客來金山吃了東西就走，實在很可惜，未來希望能留住觀光客，晚上還有人留在這裡，感受金山的藝術文化。

交通局表示，今年年底前共有金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小4座全智慧化停車場完工啟用，共增加1412格汽車位及317格機車位，並克服國際原物料大漲導致工程發包不易、施工受阻難題，發包4件停車場興建案設計標。

新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮，停車場13日中午起試營運免費停車，明年元旦開始收費。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右三）今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右三）今天傍晚到金山區主持立體停車場啟用典禮。記者邱瑞杰／攝影

停車場 金山 侯友宜 新北

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