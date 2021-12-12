編列「農地檢舉獎勵金」卻不發 北市議員批：形同虛設

財政建設委員會審視察北市產發局農業發展基金預算，其中包括每年編列1.2萬「農地檢舉獎勵金」，但產發局表示，若接獲民眾檢舉，盼被檢舉人恢復農業使用，基本上不發放檢舉獎金。議員李慶元表示，既然有編列，接受民眾檢舉就應發放獎金，否則是形同虛設。產發局表示，因大多數檢舉案件都已裁處過，或被檢舉在案，所以沒辦法發獎金。

李慶元問及，農地違規有檢舉獎勵金，目前北市收到幾件檢舉？產發局表示，有接獲民眾檢舉，但未發獎金，主要目的是希望被檢舉人可以恢復農業使用，因此多做出行政案件處理移送至相關單位。若未做農業使用，就以都市計畫法處理；違章建築就由建管單位處理；稅捐問題則送往稅捐處處理等。

李慶元指出，有人在貓空半山腰象徵性種少數茶樹，表面上算是農地，但實際上遍地堆積工程廢料，像是有些接單小工程商，拆了一堆醫院座椅廢料堆在農地，遭人檢舉還辯稱「要給過山民眾休憩使用」，他批評，這很明顯是假借農地使用。產發局表示，將依據現在狀況視察，若違反都市計畫土地管理就會裁罰。

產發局農業發展科長呂丘鴻進一步表示，受理案件大部分是匿名和非真實姓名檢舉，查出真實身分後，會依各目的事業主管機關規定辦理，但一般來說都不符合規定，因大多數檢舉案件都已裁處過，或被檢舉在案，所以沒辦法發獎金。至於貓空該案也已檢舉在案，無法發放獎金。

李慶元表示，既然有編列農地違規檢舉金預算1.2萬元，將來接受民眾檢舉就應發放獎金，否則是形同虛設。最終財政建設委員會決議，在未針對議員意見提供具體規畫與改善前，暫擱「農業發展基金」近100萬餘元的預算。