反萊豬進口 台聯台南市黨部主委陳昌輝要蔡總統硬起來
總統蔡英文今天下午到台南市為四大公投宣講，台聯台南市黨部前主委陳昌輝下午到會場外陳情，他表示蔡總統受到民進黨內許多壓力才同意美豬進口，他要送鮮花替蔡總統加油，希望她硬起來，莫忘初衷，拒絕讓萊豬進口台灣，照顧人民的身體健康。
民進黨「四個不同意 台灣更有力」 公投說明會台南場，今天下午2點起在林默娘公園東側廣場舉行，總統蔡英文等人到場宣講，對四大公投表達不同意立場。
陳昌輝於今天下午3點20分和4名民眾，到安億路452號旁空地陳情，他表示，因萊豬含有萊克多巴胺，萊克多巴胺吃多了會影響人身健康，萊豬如果真的進口到台灣，希望政府比照香菸，在豬肉標示提醒國人。
陳昌輝除了手捧一束鮮花要送給蔡總統，並附上小卡片，提醒她要重視國人食品健康安全。最後並由維安警方協調，請來總統府待衛室人員將天上宮信徒陳情書、鮮花和卡片代為收下轉達，陳昌輝等人才離開會場。
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