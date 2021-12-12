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新莊、樹林拆擋路違建和圍牆 車流通行免繞道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新莊區樹新路120巷49弄過去有圍牆及私設停車棚，民眾通行不便。圖／新北工務局提供
新莊區樹新路120巷49弄過去有圍牆及私設停車棚，民眾通行不便。圖／新北工務局提供

為解決民眾繞路窘境與美化市容，新北工務局力推「瓶頸道路打通專案」，清除違建或占用公有道路等障礙，近日分別完成新莊區樹新路120巷49弄及樹林區鎮前街367巷兩處，不只讓民眾通行更加方便，也分散主幹道車流。

新莊區樹新路120巷49弄「統一小別墅」社區，緊鄰樹林保順街、新莊樹新路120巷、板橋大觀路等三個行政區交界，但過去卻有圍牆區隔，汽機車無法通行。

新工處表示，經過這次瓶頸道路打通後，可以讓交通流量較大的樹林中正路往板橋大觀路或篤行路車輛，避開樹新路至篤行路間常塞車路段，49弄一帶民眾可藉由打通路段銜接樹林保順街、板橋沙崙街再通往大觀路或篤行路。

工務局補充，該地區位於三行政區交接處，過去都市計畫遺留問題，導致路彎曲或中斷等，這次打通瓶頸主要是讓周遭民眾通行更方便，藉機會美化市容，同時也多少分散一些主幹道的車流。

此外，為了提供附近溪崑國中師生安全、舒適的上下學環境，市府在打通瓶頸同時，也在該路段劃設標線型人行道，並協調台電公司施作電桿地下化工程，並全面拆除占用公有道路的圍牆及私設停車棚，以維護師生通學環境。

新工處說明，這次打通瓶頸另一案位於樹林火車站及南樹林火車站之間的鎮前街367巷，巷尾與東榮街之間有棟占用公有地的違建阻隔道路，不只民眾迴轉不易，更是影響通行，本以為是歷史建物，在經確認後，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程，使鎮前街和東榮街周遭交通路網更完善。

被一棟占用公有地的違建阻隔，形成無尾巷，附近居民僅能由鎮前街367巷出入，常有車輛誤駛進入迴轉不易。在地方民意不斷反應後，市府將該案納入瓶頸打通，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程，健全樹林鎮前街和東榮街周遭交通路網。

工務局長詹榮鋒強調，瓶頸道路的開闢不僅能提升當地交通便利，也讓消防救災動線與生活機能更加順暢，感謝各單位與民代們協助，才能在有限經費下，繼續創造最大效益。

樹林鎮前街367巷巷尾與東榮街之間有棟占用公有地的違建阻隔道路，本以為是歷史建物，在經確認後，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程。圖／新北工務局提供
樹林鎮前街367巷巷尾與東榮街之間有棟占用公有地的違建阻隔道路，本以為是歷史建物，在經確認後，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程。圖／新北工務局提供
新莊區樹新路120巷49弄在經過新北工務局打通瓶頸道路後，不僅民眾通行方便，也提供附近溪崑國中師生安全、舒適的上下學環境。圖／新北工務局提供
新莊區樹新路120巷49弄在經過新北工務局打通瓶頸道路後，不僅民眾通行方便，也提供附近溪崑國中師生安全、舒適的上下學環境。圖／新北工務局提供
樹林鎮前街367巷巷尾與東榮街之間有棟占用公有地的違建阻隔道路，本以為是歷史建物，在經確認後，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程。圖／新北工務局提供
樹林鎮前街367巷巷尾與東榮街之間有棟占用公有地的違建阻隔道路，本以為是歷史建物，在經確認後，由拆除大隊拆除部分地上物、新工處進場施作道路工程。圖／新北工務局提供

違建 火車站 人行道 新北

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