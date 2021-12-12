快訊

東哥遊艇運美途中起火 航港局將調查海事原因

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市府到月老廟辦未婚聯誼 祈福卡進金爐快遞送月老

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，吸引60名未婚男女報名參加。圖／新北市府民政局提供
新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，吸引60名未婚男女報名參加。圖／新北市府民政局提供

新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的60名未婚男女各自寫下祈福卡和許願牌，在廟方代讀植福經文、參拜月老祈福儀式後，把祈福卡投入郵筒造型的金爐，祈願限時專送給月老加持及守護；許願牌則會掛在廟前「求好緣」許願牆上，祈求早日覓得良緣。

民政局長柯慶忠表示，今年未婚聯誼活動受新冠肺炎疫情影響，減少場次，導致每場報名人數更顯踴躍。今天是壓軸場，希望藉由有「紅喜神」之稱的月老祈福儀式，以及受加持的「新北月老紅線」，為未婚男女吸引來全方位好緣分。

民政局說，今天參加的男性的職業有電子業工程師、藥師和台電、台水國營事業或公家機關上班族。女性朋友職業則有護理師、牙醫助理、會計行政或服務業人員。

在台水工作的洪先生說，工作場域以男性為主，認識異性的機會不多，今年第1場未婚聯誼活動來不及報名，一直關注著第2場活動報名時間，總算報名成功，希望可以Miss Right。

中華郵政高姓郵務士高先生說，幾番考慮才鼓起勇氣報名，希望透過公辦聯誼活動，增加認識異性和交往機會，更期盼月老收到自己寄送的「愛情限時批」後，讓他終結單身。

萬里情月老廟執董黃湫鑌表示，寺廟入口處有設愛神邱比特雕像，廟內筊杯特別做成心型，月老正殿主爐亦為心型香爐，顛覆傳統廟宇的印象。

新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的未婚男女寫下祈福卡後，投入郵筒造型的金爐專送月老。圖／新北市府民政局提供
新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的未婚男女寫下祈福卡後，投入郵筒造型的金爐專送月老。圖／新北市府民政局提供
新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的未婚男女寫下許願牌後，掛在求好緣許願牆上。圖／新北市府民政局提供
新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的未婚男女寫下許願牌後，掛在求好緣許願牆上。圖／新北市府民政局提供

月老 聯誼 新北

延伸閱讀

台電變電所火警雙北30萬餘戶曾停電 新北復電

蔡英文在雙北首場公投宣講 蘇貞昌猛打政院在新北政績

重慶八旬翁自取快遞後猝死 家屬斥快遞員未按要求送貨提出索償

陸今年快遞業務量 已破千億件

相關新聞

新莊、樹林拆擋路違建和圍牆 車流通行免繞道

為解決民眾繞路窘境與美化市容，新北工務局力推「瓶頸道路打通專案」，清除違建或占用公有道路等障礙，近日分別完成新莊區樹新路...

新北市府到月老廟辦未婚聯誼 祈福卡進金爐快遞送月老

新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的60名未婚男女各自寫下祈福卡...

毛寶貝專屬耶誕趴 現場免費打狂犬病疫苗

新北動保處本月25日將邀請藝人米可白、蕭青陽、唐玲、田定豐、解偉苓及黃鐙輝，為「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派...

柯昱安遭爆是網軍...柯文哲：黨內有無互鬥 我倒不敢講

高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，爆出網軍帶風向風暴，台北市長柯文哲發起一人一信籲行政院長蘇貞昌嚴查網軍，不過傳出柯愛將柯昱安曾...

民眾盼盡快興建停車場 新北：硬蓋停管基金會破產

新北市明年中預計再規畫興建5座停車場，但有民眾擔憂，市府現在連前瞻計畫補助的停車場都標不出去，這些沒有前瞻經費挹注的恐怕...

新北5座停車場標不出去 交通局：不排除增加預算

新北市有5座停車場獲得前瞻計畫補助，但因為原物料飆漲、疫情影響，難以發包，原規畫的15.2億元也不夠用。民代認為，停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。