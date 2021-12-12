新北市府到月老廟辦未婚聯誼 祈福卡進金爐快遞送月老

新北市政府民政局今天在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，參加的60名未婚男女各自寫下祈福卡和許願牌，在廟方代讀植福經文、參拜月老祈福儀式後，把祈福卡投入郵筒造型的金爐，祈願限時專送給月老加持及守護；許願牌則會掛在廟前「求好緣」許願牆上，祈求早日覓得良緣。

民政局長柯慶忠表示，今年未婚聯誼活動受新冠肺炎疫情影響，減少場次，導致每場報名人數更顯踴躍。今天是壓軸場，希望藉由有「紅喜神」之稱的月老祈福儀式，以及受加持的「新北月老紅線」，為未婚男女吸引來全方位好緣分。

民政局說，今天參加的男性的職業有電子業工程師、藥師和台電、台水國營事業或公家機關上班族。女性朋友職業則有護理師、牙醫助理、會計行政或服務業人員。

在台水工作的洪先生說，工作場域以男性為主，認識異性的機會不多，今年第1場未婚聯誼活動來不及報名，一直關注著第2場活動報名時間，總算報名成功，希望可以Miss Right。

中華郵政高姓郵務士高先生說，幾番考慮才鼓起勇氣報名，希望透過公辦聯誼活動，增加認識異性和交往機會，更期盼月老收到自己寄送的「愛情限時批」後，讓他終結單身。