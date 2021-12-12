聽新聞
test
0:00 / 0:00
毛寶貝專屬耶誕趴 現場免費打狂犬病疫苗
新北動保處本月25日將邀請藝人米可白、蕭青陽、唐玲、田定豐、解偉苓及黃鐙輝，為「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」宣傳。現場可以認養動物之家犬貓，還能植入免費晶片、注射狂犬病疫苗。
動保處表示，活動現場有馴犬表演、合奏團音樂演奏、毛寶貝飼主生命教育課程及警犬隊、防檢局檢疫犬演出；此外，藝人米可白、高山峰及伊林模特兒成語蕎也會到場，協助動物之家犬貓尋找家人。
另外，若認養動物之家犬貓，可現場參加免費馴犬課程，同時獲飼料、保健食品及沐浴露等「嫁妝」，現場也提供免費狂犬病疫苗注射與寵物晶片登記。
活動將在板橋車站前廣場舉行，動保處歡迎飼主帶著自家寵物參與，或是和動物之家犬貓互動，為牠們找到一個溫暖的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言