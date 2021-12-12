毛寶貝專屬耶誕趴 現場免費打狂犬病疫苗

新北動保處本月25日將邀請藝人米可白、蕭青陽、唐玲、田定豐、解偉苓及黃鐙輝，為「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」宣傳。現場可以認養動物之家犬貓，還能植入免費晶片、注射狂犬病疫苗。

動保處表示，活動現場有馴犬表演、合奏團音樂演奏、毛寶貝飼主生命教育課程及警犬隊、防檢局檢疫犬演出；此外，藝人米可白、高山峰及伊林模特兒成語蕎也會到場，協助動物之家犬貓尋找家人。

另外，若認養動物之家犬貓，可現場參加免費馴犬課程，同時獲飼料、保健食品及沐浴露等「嫁妝」，現場也提供免費狂犬病疫苗注射與寵物晶片登記。