柯昱安遭爆是網軍...柯文哲：黨內有無互鬥 我倒不敢講

高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，爆出網軍帶風向風暴，台北市長柯文哲發起一人一信籲行政院長蘇貞昌嚴查網軍，不過傳出柯愛將柯昱安曾用5組帳號在PTT發文帶風向，甚至網紅四叉貓還爆出北市府曾上演「網內互打」狀況。柯文哲今天被問及是否有黨內互鬥？柯說，「黨內有沒有互鬥？這我倒不敢講，不過他(柯昱安)自己要出來回答。」

對於柯文哲說柯昱安要自己出來回答，遭議員簡舒培批評，柯文哲是在切割？柯文哲則沒有回應。

已向柯請辭民眾黨文宣部主任的柯昱安，近日被爆出曾在PTT用「smartanko」、「keep90ing」、「orioles5566」、「saintbang56」、「YangNing5566」5組帳號在PTT發文，不僅幫柯文哲造神，還砲打自家人，被攻擊次數最多的竟是前市府副發言人黃瀞瑩。對於內鬥說，柯文哲今天說，「黨內有沒有互鬥？這我倒不敢講」，「他(柯昱安)自己要出來說明，不要問我，自己的問題要自己回答。」

另外，對於副市長黃珊珊是否刻意與民眾黨針對公投議題保持距離，柯文哲僅回「有嗎？我們民眾黨有什麼活動？」