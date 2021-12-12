民眾盼盡快興建停車場 新北：硬蓋停管基金會破產

新北市明年中預計再規畫興建5座停車場，但有民眾擔憂，市府現在連前瞻計畫補助的停車場都標不出去，這些沒有前瞻經費挹注的恐怕更難招標。新北市交通局表示，停車場興建費用近期已從單坪11萬漲至16萬，若硬蓋，停車管理基金會破產，市府希望等物價穩定，單坪興建成本降至14萬元時再動工。

新北市預計在明年中開始規畫中和永平國小，蘆洲長安機械，鶯歌公八公園，三重玫瑰公園，三重興穀國小二期5個停車場，盼解決居民停車問題。

不過民眾擔憂，市府現在連有前瞻計畫的停車場都標不出去，更何況這些沒有中央挹注經費的停車場。希望政府增加預算，讓這些停車場如期歸畫、完工。

新北市交通局停管科長蔡柏坤指出，近期原物料大漲，讓停車場的單坪興建價格從11萬變成16萬，等於每個停車場的興建經費從3、4億元增加至5、6億元，增漲幅度相當驚人。

蔡柏坤表示，市府在規畫興建停車場都需要做好財務考量，若貿然增加預算，恐導致停車管理基金破產，絕不能讓這種事情發生，所以還是需要審慎評估。

蔡柏坤指出，交通局會在明年中依據當時的物價來規畫停車場標案內容，若興建成本能從單坪16萬元降至單坪14萬元，他們就會盡速發包工程；另外，若有機會，市府也會嘗試向中央爭取預算，增加推動速度。