梁皆得追黑嘴端鳳頭燕鷗20年 紀錄片省思生態

紀錄片導演梁皆得繼「老鷹想飛」後，推「尋找神話之鳥」紀錄片，藉黑嘴端鳳頭燕鷗的美麗與哀愁，讓觀眾省思海洋垃圾、漁業枯竭、棲地破壞議題，凸顯「今日鳥類、明日人類」。

住新北市的梁皆得是彰化縣人，從小喜歡親近與觀察鳥，國中時就加入台中鳥會，學習調查、記錄鳥類生態的方法。隨後擔任中央研究院鳥類生態博士劉小如的研究助理，一直扎根生態保育領域。

梁皆得拍過蘭嶼角鴞等許多鳥類紀錄片，歷年作品曾獲得金馬獎、金穗獎、金鐘獎，他於2015年推出的「老鷹想飛」紀錄片，揭露棲地破壞、老鷹遭農藥毒殺的悲劇，呈現鳥類、環境與人類相互共存的關係，引發社會關注農藥過量使用的議題。

梁皆得接受中央社記者訪問時表示，這次推出「尋找神話之鳥」是記錄尋找被稱為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，20年來，歷經台灣本島、澎湖、馬祖、中國沿海、菲律賓、馬來西亞等地，耐心與毅力的跨國長征尋鳥過程。

梁皆得20年前意外在馬祖峭壁旁，紀錄黑嘴端鳳頭燕鷗的真面目，影片也從他的女兒梁彣瑄出生那年開始，展現他一路走來始終如一的精神，無論是曾遭嚴重過敏、歷經颱風侵襲棲地、或在國外拍攝過程受傷，在許多無人小島間遭遇大雨風浪，有時冒著跌入大海的危險，都從來沒放棄過。

全家總動員支持一起到國內外尋鳥，也是梁皆得拍攝紀錄片的動力，如今將攻讀台灣大學人類學系碩士的梁彣瑄，曾陪同父親在中國浙江參與國際繫放活動，一起記錄與收音；她接受中央社記者訪問表示，「爸爸可以擁抱夢想，跨越不同國界並長期勇往直前，很少人可做到，令我佩服」。

除自然觀察作家劉克襄等人擔任影片顧問，梁皆得的妻子陳秀梅也列名攝影，她說，雖家庭經濟不寬裕仍全力支持丈夫，並將生活紀錄融入生態環境影片。當年，拍攝馬祖鳳頭燕鷗時，因膠卷底片調光機故障，意外發現60幾年前被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗。

這個美麗的錯誤，卻也展現「神話之鳥」的美麗與哀愁。梁皆得說，這部紀錄片主要想傳達燕鷗在海上面臨的生存問題，及海洋垃圾的環境議題，這些問題最後都會回到人類身上，「今日鳥類、明日人類」，上述議題都是人們必須設法解決的。

黑嘴端鳳頭燕鷗是成鳥體長近40公分、有鮮明的黑色鳳頭、黃喙的尖端部分好像沾到黑色墨水，一身淺灰白色羽毛，在1861年被人類命名以來，就鮮少見到其蹤影。牠們的數量從當初的8隻，到現在約100隻，台灣野生動物保育法列為「瀕臨絕種野生動物」。

目前在中國、菲律賓、泰國、印尼曾有被目擊的紀錄，透過影片揭開其神秘面紗，也有台大森林系博士後研究員洪崇航對生態環境的看法。馬祖每年繁殖期，約有10來隻成鳥在保護區的島礁上繁殖育雛，是目前國內最穩定的繁殖地。

「尋找神話之鳥」將於17日上映，片中也揭露因塑膠垃圾卡住鳥嘴，而難以進食的燕鷗「小管」，及海岸充斥人造垃圾的驚悚畫面。梁皆得說，救援「小管」失敗，後來再也沒有追蹤到「小管」的蹤跡。

梁皆得受訪說，每年颱風侵襲繁殖地、人類撿鳥蛋、海洋垃圾汙染、魚類資源減少，自然與人為破壞，都讓黑嘴端鳳頭燕鷗等海洋鳥類，面臨更艱困的生存難題；也盼社會各界共同關心海洋垃圾、神話之鳥棲地、生態浩劫等維護生態永續的議題。