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新北5座停車場標不出去 交通局：不排除增加預算

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三重興華公園地下停車場也已經數度流標，市府打算先設計，待明年下半年物價穩定後，再發包工程。示意圖／新北市交通局提供
三重興華公園地下停車場也已經數度流標，市府打算先設計，待明年下半年物價穩定後，再發包工程。示意圖／新北市交通局提供

新北市有5座停車場獲得前瞻計畫補助，但因為原物料飆漲、疫情影響，難以發包，原規畫的15.2億元也不夠用。民代認為，停車場若標不出去，將連帶影響地方交通發展。新北市交通局回應，為節省時間與風險，市府已將設計、工程標案分開發包，明年初先完成設計案，待明年下半年物價穩定後，再辦工程發包，同時不排除再度增加預算，力拚2024年完工。

新北交通局爭取22座前瞻計畫補助的停車場，目前有7處已完工、10處施工中。不過，另有5座停車場因為物價問題，都流標超過6次，至今仍無人投標，包括板橋溪北公園地下停車場、板橋忠孝公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場及板橋信義國小地下停車場。

新北市議員王威元說，這22個停車場是交通局去年的重點計畫，但因為物價波動，現在還有5個尚未發包，其中有2個還是三人口稠密的三重，希望市府能夠說清楚這些招標不出去的停車場該怎麼辦？

新北市交通局長鍾鳴時指出，目前國際物價上漲，勞工成本增加，難以看出未來明確的方向，市府為了節省時間與降低風險，決定將案子拆開來做，改採先行設計，後續再另外發包工程的方式處理。

新北市交通局表示，這5個案子的設計案都已在10月公告上網招標，其中有4個案子成功招標出去，在10月底決標，廠商已經開始規畫設計；另外，三重信義公園也有廠商投標，但業者最後沒有到場參與評選，所以市府將在1月11日重新上網招標。

這5座停車場工程款共15.2億元，中央補助7.2億元。新北市交通局停管科長蔡柏坤表示，依前瞻計畫規定，這5個停車場標案都必須在2024年完工，否則中央就會收回資金，所以市府會力拼在明年底將工程發包出去，盼能趕在在期限內完工。

蔡柏坤指出，若明年物價降至合理水平，市府也願意再增加一些預算，將案子盡早發包，但若物價仍是高居不下，不排除重新檢討評估，調整工程標內容。

原物料大漲，人力成本增加，導致板橋忠孝公園地下停車場遲遲無法招標出去。示意圖／新北市交通局提供
原物料大漲，人力成本增加，導致板橋忠孝公園地下停車場遲遲無法招標出去。示意圖／新北市交通局提供

停車場

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