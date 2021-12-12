貓空纜車復駛 民眾冒雨排隊搶搭第一班

貓空纜車首次換纜順利完工，今天下午2時起復駛，為「三貓迎新派對」揭開序幕。冒雨排隊搶搭第一班車的蔡先生說，小孩已經期待很久了，雖然天氣不好，還是很開心能出來放風。

營運15年的貓空纜車今年8月底開始進行首次纜索更換工程，經過3個月後順利完成，並從今天下午2時開始復駛，台北捷運公司為此舉辦記者會，同時宣告結合貓空商圈、台北市立動物園的「三貓迎新派對」起跑。

儘管現場下著小雨，貓纜動物園站仍擠滿等候搭車的民眾，北捷估計現場排隊人數已超過百人。蔡先生表示，5月中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時不能出門，解封後貓纜又停駛，今天終於能夠來搭乘，又是週日，雖然天氣不好，但能帶著期待很久的小孩出來放風還是很開心。

台北捷運公司總經理黃清信在記者會上表示，為提供乘客安全無虞的服務，貓纜在準備兩年之後，依照原廠跟歐盟規範，今年8月開始在6名來自法國與瑞士的技師協助下，進行營運以來首次換纜作業。

黃清信說，為了慶祝復駛，今天起推出「雙12貓纜復駛GO」4大主題優惠，包括民眾可透過「台北捷運GO」 APP購買新台幣168元貓纜暢遊一日票、醫護軍警消單趟50元優惠票價、結合貓空餐飲的振興加碼超值組合套票，以及針對國中小學童的校外教學首選超值遊等。

黃清信進一步表示，貓纜今年將再度推出22部「煙火之眼」跨年車廂，即日起至12月19日止，民眾只要至「台北捷運 Metro Taipei」臉書粉絲專頁活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，就有機會抽中搭乘「煙火之眼」的機會，每部車廂收費600元，最多乘坐5人。

台北市副市長黃珊珊表示，「三貓迎新派對」串連貓空商圈組織、優人神鼓、指南宮、木柵區農會及在地青農茶農等，歡迎大家到貓空、搭貓纜、看貓熊，享受在地文化。