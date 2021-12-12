曾文水庫馬拉松賽今晨起跑 3千人報名比往年少1成

第38屆曾文水庫馬拉松今天清晨起跑，3000名選手魚貫出發，今年因疫情，參賽人數約比往年少了1成，台南市長黃偉哲一早也到場鳴笛為選手加油、打氣。

曾文水庫馬拉松賽是國內規模最大、最悠久的馬拉松賽事，今年雖受疫情影響，但4個組別合計仍逾3000人報名。

賽事分為42.195公里的全馬組、21.3公里的半馬挑戰組、12公里的路跑組，以及由在地人參加的3公里健康休閒組等。

黃偉哲一早就趕抵現場，鼓勵與的選手們，隨後在起跑點上4度鳴笛，各組依序出發，清晨雖微涼，但選手們個個精神抖擻，活力十足。