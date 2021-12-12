肢障男創業當運將 勞工局「家醫式」輔導拚出亮麗人生
39歲的中度肢體障礙者林國義曾是超商店長，也從事科技業多年，為了健康、家庭毅然辭職，經台中市勞工局運用身心障礙者「家醫式」創業諮詢、輔導，並連結資源協助創業，開設「虹萊計程車」個人車行，憑著網路社群創造經營特色，辦得有聲有色，拚出亮麗人生。
台中市勞工局長張大春說，勞工局對於有意創業的身心障礙朋友，提供一對一「家醫式」服務，創業前諮詢輔導，評估創業藍圖，創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，強化永續經營實力。
林國義高職畢業後進入超商12年拚到店長，常缺人手、工作超過負荷，後轉入科技業，長期夜班致健康亮紅燈，加上考量兒女需要陪伴成長，毅然辭職，選擇個人車行創業，靈活掌控時間。
林國義透過勞工局創業輔導團隊評估後創業，並協助申請身障創業貸款利息補貼，減少創業初期還款壓力。尤其，林國義雙腿不靈活，計程車必須改裝為手控式油門及煞車連桿系統，是一筆大開銷，勞工局提供職務再設計改裝補助，解決一大困擾。
林國義指出，今年七月，「虹萊計程車」個人車行開張，客源是一大難題，勞工局輔導團隊診斷後建議他加入大型衛星車隊，結合APP叫車服務，再運用他擅長的網路社群媒體，開拓銀髮族、安親班接送服務客群，他不拒載、服務親切，很多銀髮族外出看病、訪友一通電話服務就來，贏得「銀髮族之友」好口碑。
林國義說明，創業半年來，生意穩定，他每天工作不超過10小時，周日也能安排休假陪伴家人，親子感情加溫，連老婆笑容都變多了。擅長攝影的他隨著車行以鏡頭四處獵取風光、人情，美照PO臉書獲回響，也啟動結合觀光資源，提供旅遊包車及攝影等多元服務，為個人車行創造加值特色，他也樂在其中。
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