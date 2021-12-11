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耶誕演唱會彭佳慧掀高潮 周邊防疫持續進行

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民眾進出耶誕城旁的新北市府需實聯制登記。記者李定宇／攝影
民眾進出耶誕城旁的新北市府需實聯制登記。記者李定宇／攝影

新北市市民廣場今晚舉辦新北耶誕巨星演唱會活動，包括茄子蛋、艾怡良、高爾宣、韋禮安、彭佳慧、玖壹壹等巨星團體於今晚演出，吸引約萬人到場參與，現場人山人海，面對日前北部再度傳出疫情，新北市府也繃緊神經面對防疫。

晚間市府派出大批人力在各人潮要道舉牌告知遵守防疫相關規範，沒戴口罩民眾也會被宣導帶上口罩，另外市府也安排用餐區域、禁止民眾邊走邊吃，出入新北市府大樓門口則要求實聯制，防疫秩序良好。

新北市長侯友宜今晚表示，在疫情嚴峻時，心理曾想過不知今年新北耶誕城活動辦不辦的成，所幸全台民眾齊心齊力將疫情守下、新北市也守下疫情，終於耶誕城邁入第11年時，辦成巨星在今年第一場齊聚的新北耶誕城演唱會。

新北市觀旅局表示，新北歡樂耶誕城活動，目前均依照中央流行疫情指揮中心11月29日所發佈指引執行防疫工作，包含要求參加者全程配戴口罩、活動場域設置飲食專區、禁止邊走邊吃、進入飲食專區實施實聯制、體溫量測及酒精消毒等。

觀旅局補充，防疫方式透過各種管道宣導民眾於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間，應留在家中不外出，如有呼吸道症狀、發燒者，請儘速就醫並於家中休息。面對疫情變化，一切作為以市民健康為第一考量，也依據疫情走向及中央流行疫情指揮中心指引滾動式調整防疫工作。

新北耶誕巨星演唱會許多標與宣導防疫措施。記者李定宇／攝影
新北耶誕巨星演唱會許多標與宣導防疫措施。記者李定宇／攝影
新北耶誕城規劃影時專區供民眾用餐。記者李定宇／攝影
新北耶誕城規劃影時專區供民眾用餐。記者李定宇／攝影
民眾於廣場舞台前遵守防疫措施帶上口罩。記者李定宇／攝影
民眾於廣場舞台前遵守防疫措施帶上口罩。記者李定宇／攝影
晚間「鐵肺歌后」彭佳慧演唱《相見恨晚》、《說實話》、《大齡女子》等熱門情歌。記者李定宇／攝影
晚間「鐵肺歌后」彭佳慧演唱《相見恨晚》、《說實話》、《大齡女子》等熱門情歌。記者李定宇／攝影

疫情 口罩

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