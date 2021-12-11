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絨毛、塑膠舊玩具何處去 玩具專家建議這樣做

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
長庚公益信託贊助成立的「Formosa玩具基地」，從2020年4月到今年11月底會收總重約9噸的玩具。記者林敬家／攝影
長庚公益信託贊助成立的「Formosa玩具基地」，從2020年4月到今年11月底會收總重約9噸的玩具。記者林敬家／攝影

長庚公益信託贊助成立的「Formosa玩具基地」，回收舊舊玩具，延長玩具使用壽命，減少廢棄物產生，統計從2020年4月到今年11月底回收總重約9噸的玩具，預計過年後又會是玩具汰換的旺季。

台塑企業今在台化彰化廠福利大樓舉辦「二手玩具大發揮」市集活動，現場準備二手玩具來闖關、打卡公仔任你挑、二手玩具遊戲區及二手玩具任你挑等4大展區。

Formosa玩具基地組長黃智筠表示，現在回收到的二手玩具大宗材質有塑膠、木製、鐵製、絨毛和紙類等，塑膠玩具若材質不錯，有8成可以維修再用，或透過塑膠回收廠再製作為塑膠原料，絨毛玩具較難處理，有時會將內部棉花替換繼續使用，或利用棉花做成搥背棒。

他說，現代孩子的電子玩具越來越多，有時只是零件損壞，只要稍微維修就能繼續使用，舊玩具再利用的方式不少，就怕民眾不知道哪裡可回收或數量太多、體積太大不願處理；不過，回收的塑膠玩具就怕收到軟、脆材質，一旦碎裂難修復，繼續用也有危險，建議家長挑選玩具時還是要注意材質。

台塑企業今在台化彰化廠福利大樓舉辦「二手玩具大發揮」市集活動。記者林敬家／攝影
台塑企業今在台化彰化廠福利大樓舉辦「二手玩具大發揮」市集活動。記者林敬家／攝影
台塑企業今在台化彰化廠福利大樓舉辦「二手玩具大發揮」市集活動，4大展區大小朋友一起玩。記者林敬家／攝影
台塑企業今在台化彰化廠福利大樓舉辦「二手玩具大發揮」市集活動，4大展區大小朋友一起玩。記者林敬家／攝影

彰化 廢棄物

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