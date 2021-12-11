快訊

中研院女助理染疫…北市篩檢車兩天採檢 689人結果出爐

工人高處墜落成傷開罰「行情價」3至6萬元 雇主不痛不癢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結合在地意象、氣候及綠能 八里區公所榮獲優良綠建築

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
八里行政中心以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象設計。圖／八里區公所提供
八里行政中心以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象設計。圖／八里區公所提供

新北市八里區公所獲行政院頒發「綠建築榮譽獎」，公所表示，行政中心建築不只融合在地意象、符合氣候，也維持都市計畫綠帶，近來已完成公共藝術「翱翔天際」，未來公所也將配合2030年打造淨零碳示範區，逐步汰換成綠能交通及設施，成為永續基地。

內政部於今上午舉辦「第11屆優良綠建築作品頒獎典禮」，由內政部政務次長花敬群頒發12件獲獎作品，其中由八里區公所管理的「新北市八里區行政中心」榮獲「綠建築榮譽獎」，為全台首次獲獎的公所。

八里區長陳炳仲說明，八里區行政中心是由新北市政府新工程處、建築師江之豪及市府團隊共同合作規劃興建完成，以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象，並塑造地面層可延伸的屋頂公園，以及高密度綠覆面積。

陳炳仲指出，此設計不僅維持都市計畫綠帶原有功能，同時引入山、海和遠觀十三行博物館遊憩區的視覺聯繫；二樓還特別打造遊憩走廊和瞭望台，環繞可遠眺台北港夕照、淡水河口、觀音山等美景。這次能從能在43件參賽的優秀綠建築中脫穎而出，非常感謝評審委員的肯定。

江之豪也說，八里區行政中心是符合綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源等7項指標的黃金級綠建築，而建築東北側量體較高，採少開窗方式處理來阻擋東北季風；西南側則應用弧形廊道遮陽，設置開放的中庭廣場，引入西南季風與人文活動。

另外，外殼遮陽屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，結合中庭綠化，成為四季可防風、充滿綠意、可自然通風的活動空間，創造一個友善的綠色區公所。

八里區公所表示，公所旁八里大道側綠帶上，近日也完成由京石文化趙啟揚藝術家創作公共藝術「翱翔天際」，採用觀音山、挖仔尾自然生態保留區為發想，以老鷹拍動翅膀姿態為主要造型，運用溫潤的觀音石、多彩的鑲嵌玻璃，砌繪出在地意象。

八里區公所提到，八里未來將在2030年打造淨零碳示範區，區公所將逐步汰換公務機車、汽車為電動化，增設汽車電動充電樁與電池交換站等設施，並進行牆面立體綠化增加生物多樣性等，做為永續基地。

八里區公所榮獲「綠建築榮譽獎」，由內政部政務次長花敬群頒獎。圖／八里區公所提供
八里區公所榮獲「綠建築榮譽獎」，由內政部政務次長花敬群頒獎。圖／八里區公所提供
八里區公所西南側開放的弧形廊道，應用鋼構結合木材塑造濱海棧道意象特色。圖／八里區公所提供
八里區公所西南側開放的弧形廊道，應用鋼構結合木材塑造濱海棧道意象特色。圖／八里區公所提供
八里行政中心屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，高密度綠覆面積，創造充滿綠意的公所。圖／八里區公所提供
八里行政中心屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，高密度綠覆面積，創造充滿綠意的公所。圖／八里區公所提供
八里區公所近日完成的公共藝術作品「翱翔天際」。圖／八里區公所提供
八里區公所近日完成的公共藝術作品「翱翔天際」。圖／八里區公所提供

綠建築 八里

延伸閱讀

結合在地食材與資源 基隆八斗子成森川里海地景示範區

新北市辦首屆「新北青年氣候論壇」 年輕人與侯友宜市長對談

鑽石級綠建築！台南九份子國中小用空拍記錄興建歷程

山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景

相關新聞

重溫經典手繪電影海報 三重「畫戲人生」展老電影風華

為讓民眾感受手繪電影海報風華，新北三重區公所今辦「畫戲人生」李國明先生手繪電影海報展，讓民眾感受在地手繪廣告看板師李國明...

又拿公有地私設停車場！ 市府出手解決板橋、樹林亂象

新北工務局「新北美樂地2.0」專案持續進行，近日完成板橋中正路379巷與399巷19弄路口，及樹林板林路部分路段單號側土...

結合在地意象、氣候及綠能 八里區公所榮獲優良綠建築

新北市八里區公所獲行政院頒發「綠建築榮譽獎」，公所表示，行政中心建築不只融合在地意象、符合氣候，也維持都市計畫綠帶，近來...

「天堂路」今晚點燈 點亮2公里璀璨耶誕燈飾街道

台北市新生南路二、三段有不少教會和清真寺，有「天堂路」之稱。北市觀傳局為活絡商圈及帶來觀光人潮，今年特別規畫台北耶誕愛無...

青年局長仍未定 侯友宜：已有特定人選

明年元旦新北市即將成立青年局，新北市青年事務委員會已決議青年局成立後首要任務將進行四大民調，但距離成立僅不到20天，目前...

新創意！爬樓梯換獎勵 北市議員建議可推廣

台北市民生社區活動中心樓高10層，電梯使用頻繁，民眾苦等電梯，民政局為鼓勵民眾多使用樓梯，減少等待電梯時間，今年9月至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。