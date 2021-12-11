結合在地意象、氣候及綠能 八里區公所榮獲優良綠建築

新北市八里區公所獲行政院頒發「綠建築榮譽獎」，公所表示，行政中心建築不只融合在地意象、符合氣候，也維持都市計畫綠帶，近來已完成公共藝術「翱翔天際」，未來公所也將配合2030年打造淨零碳示範區，逐步汰換成綠能交通及設施，成為永續基地。

內政部於今上午舉辦「第11屆優良綠建築作品頒獎典禮」，由內政部政務次長花敬群頒發12件獲獎作品，其中由八里區公所管理的「新北市八里區行政中心」榮獲「綠建築榮譽獎」，為全台首次獲獎的公所。

八里區長陳炳仲說明，八里區行政中心是由新北市政府新工程處、建築師江之豪及市府團隊共同合作規劃興建完成，以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象，並塑造地面層可延伸的屋頂公園，以及高密度綠覆面積。

陳炳仲指出，此設計不僅維持都市計畫綠帶原有功能，同時引入山、海和遠觀十三行博物館遊憩區的視覺聯繫；二樓還特別打造遊憩走廊和瞭望台，環繞可遠眺台北港夕照、淡水河口、觀音山等美景。這次能從能在43件參賽的優秀綠建築中脫穎而出，非常感謝評審委員的肯定。

江之豪也說，八里區行政中心是符合綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源等7項指標的黃金級綠建築，而建築東北側量體較高，採少開窗方式處理來阻擋東北季風；西南側則應用弧形廊道遮陽，設置開放的中庭廣場，引入西南季風與人文活動。

另外，外殼遮陽屋頂覆土，塑造高效能的節能省碳外殼，結合中庭綠化，成為四季可防風、充滿綠意、可自然通風的活動空間，創造一個友善的綠色區公所。

八里區公所表示，公所旁八里大道側綠帶上，近日也完成由京石文化趙啟揚藝術家創作公共藝術「翱翔天際」，採用觀音山、挖仔尾自然生態保留區為發想，以老鷹拍動翅膀姿態為主要造型，運用溫潤的觀音石、多彩的鑲嵌玻璃，砌繪出在地意象。