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再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

疫情失業增相處摩擦 新北老人家暴增1成2

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市家防中心今辦理「守護高齡作伙來、攜手反暴逗陣走」成果發表。記者李定宇／攝影
新北市家防中心今辦理「守護高齡作伙來、攜手反暴逗陣走」成果發表。記者李定宇／攝影

今年受疫情影響，家庭因失業、經濟收入短少、家人相處時間增多等因素，造成老人受暴增多，整體通報案量較去年同期增加12.39%。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心為推動家暴防治，結合中華民國紳士協會透過影片視訊或短劇宣導，今日辦理「守護高齡作伙來、攜手反暴逗陣走」成果發表，新北市長侯友宜到場表揚，稱許紳士協會友善家庭大使是「正義使者」。

新北市社會局長張錦麗表示，今年因疫情影響，失業人口變多、在家時間增長，造成老人遭家暴數量也變多，家防中心統計今年1至10月受理老人家暴共1143件，較去年同期增加12.39%。新北市家防中心長期與紳士協會防治家暴事件，今下午進行成果發表，新北市長侯友宜頒獎前特別稱許社會局長張錦麗，表示約23年前張錦麗在民間婦權會極力倡議推動家暴防治等3法，因此張局長可說是防暴鼻祖。

中華民國紳士協會將各分會到社區宣導的內容製成影片，並邀請專家學者評選，共選出9組團體及7組個人進行決賽，最後各選出前3名與佳作，其中三重紳士協會榮獲團體組第一名。三重紳士協會在劇中呈現，因疫情影響，餐廳老闆辭退員工，男主人頓時失業心情鬱卒，返家時又碰到太太要求先噴酒精消毒，一時情緒激動暴怒；另方面，婆婆未打疫苗用餐時又咳嗽，被媳婦言語霸凌，活生生呈現疫情下家暴樣態。

新北市長侯友宜表示，男性受暴關懷專線「0800-013-999」。一通雞婆電話，可挽救一個家庭，呼籲每一人都可成為「防暴守門員」。

家暴 疫情

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