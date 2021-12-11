影／新北市鶯歌嘉年華登場 大鳥氣球超吸睛

為促進地方經濟發展，新北市今於鶯歌老街舉辦嘉年華遊行活動，以鶯歌新地標「守望鶯歌」意象，打造6公尺高造型空飄氣球，帶領「鳥造型」變裝遊行隊伍炒熱老街氣氛為活動揭開序幕，讓不少大、小民眾相當驚奇。

新北市經發局為鼓勵前來逛街的民眾消費，則推出消費滿額送抵用券等，為鶯歌老街帶來久違人潮，新北市副市長劉和然表示，活動結合在地陶瓷特色，推出手作體驗遊程，為鶯歌地區帶來更多觀光人潮與商機。

新北鶯歌嘉年華今於鶯歌老街登場，活動內容包括「鳥」主題遊行、「鶯陶我最繪」彩繪競賽、祭典風格建置「玩味小市集」、「經典回憶老歌秀」及「互動趣味歌仔戲」等舞台表演，並在各街角安排街頭藝人戶外隨演，今日下午陽光普照、風和日麗，吸引許多民眾前來同樂。

新北市副市長劉和然表示，近年市府對鶯歌投入許多心力，包括即將完工新北市美術館、三鶯線、三鶯大橋二階改建，或在地商圈行銷，陶瓷工藝園區整體空間營造，重塑園區人文與環境計畫，都讓市民很有感。而「新北鶯歌嘉年華」更是市府與地方商圈共同合作，結合在地陶瓷產業，串聯鶯歌與三峽店家。期盼鶯歌嘉年華為地區帶來更多觀光人潮商機。

經發局長何怡明表示，經發局配合「三鶯文創整合計畫」活絡三鶯經濟，打造文創品牌，整合跨局處資源，加速陶瓷製作經驗創新，增加在地民眾就業機會，繁榮地方整體發展。另外今年推出的「趣遊三鶯小旅行」，結合「新北市鶯歌產業風貌創新計畫」中的職人手作體驗，於特色工廠或工作室辦理職人體驗工作坊，讓民眾體驗手作樂趣。