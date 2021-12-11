快訊

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

影／新北市鶯歌嘉年華登場 大鳥氣球超吸睛

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
嘉年華遊行主題「守望鶯歌」空飄氣球。記者李定宇／攝影
嘉年華遊行主題「守望鶯歌」空飄氣球。記者李定宇／攝影

為促進地方經濟發展，新北市今於鶯歌老街舉辦嘉年華遊行活動，以鶯歌新地標「守望鶯歌」意象，打造6公尺高造型空飄氣球，帶領「鳥造型」變裝遊行隊伍炒熱老街氣氛為活動揭開序幕，讓不少大、小民眾相當驚奇。

新北市經發局為鼓勵前來逛街的民眾消費，則推出消費滿額送抵用券等，為鶯歌老街帶來久違人潮，新北市副市長劉和然表示，活動結合在地陶瓷特色，推出手作體驗遊程，為鶯歌地區帶來更多觀光人潮與商機。

新北鶯歌嘉年華今於鶯歌老街登場，活動內容包括「鳥」主題遊行、「鶯陶我最繪」彩繪競賽、祭典風格建置「玩味小市集」、「經典回憶老歌秀」及「互動趣味歌仔戲」等舞台表演，並在各街角安排街頭藝人戶外隨演，今日下午陽光普照、風和日麗，吸引許多民眾前來同樂。

新北市副市長劉和然表示，近年市府對鶯歌投入許多心力，包括即將完工新北市美術館、三鶯線、三鶯大橋二階改建，或在地商圈行銷，陶瓷工藝園區整體空間營造，重塑園區人文與環境計畫，都讓市民很有感。而「新北鶯歌嘉年華」更是市府與地方商圈共同合作，結合在地陶瓷產業，串聯鶯歌與三峽店家。期盼鶯歌嘉年華為地區帶來更多觀光人潮商機。

經發局長何怡明表示，經發局配合「三鶯文創整合計畫」活絡三鶯經濟，打造文創品牌，整合跨局處資源，加速陶瓷製作經驗創新，增加在地民眾就業機會，繁榮地方整體發展。另外今年推出的「趣遊三鶯小旅行」，結合「新北市鶯歌產業風貌創新計畫」中的職人手作體驗，於特色工廠或工作室辦理職人體驗工作坊，讓民眾體驗手作樂趣。

經發局補充，活動串連鶯歌與三峽商圈百間店家共同推出優惠，只要在11及12日內於合作店家消費滿500元，就可以兌換面額100元抵用券及抽獎；消費滿千再送陶瓷杯墊與陶瓷訂書機等。為將振興券留在新北，再推出五倍券或新北加倍券到合作店家消費，消費滿千送2百等獨家優惠。

新北市鶯歌老街今舉辦嘉年華遊行活動。記者李定宇／攝影
新北市鶯歌老街今舉辦嘉年華遊行活動。記者李定宇／攝影

老街 文創

延伸閱讀

三鶯線工程灌漿模板塌陷釀3死2傷 侯友宜勒令停工

捷運三鶯線灌漿事故3命危 劉和然：將釐清問題

三鶯線工地崩塌意外 5人高架橋摔下 3死2傷

新北與台北市立大學簽MOU 為高中生訂專班課程

相關新聞

重溫經典手繪電影海報 三重「畫戲人生」展老電影風華

為讓民眾感受手繪電影海報風華，新北三重區公所今辦「畫戲人生」李國明先生手繪電影海報展，讓民眾感受在地手繪廣告看板師李國明...

又拿公有地私設停車場！ 市府出手解決板橋、樹林亂象

新北工務局「新北美樂地2.0」專案持續進行，近日完成板橋中正路379巷與399巷19弄路口，及樹林板林路部分路段單號側土...

重慶北路3段223巷道路重鋪 人孔蓋消失路面平整又耐用

北市新工處辦理重慶北路3段223巷路面更新工程，將5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方進行改善，同時調降33座人手孔蓋，避...

獨／新北青年局元旦成立 首任務鎖定127萬人做四大民調

新北市為全國人口數最多行政區，400萬在籍人口中，有127萬人屬於18至40歲的青年族群，經過籌備及規劃，新北市府日前宣...

許瑋甯、邱澤閃婚 當男人戀愛時3大拍攝點曝光

藝人許瑋甯與邱澤昨上午拋出震撼彈，突然宣布兩人已結婚，消息震撼演藝圈，成為昨天台尼斷交、疫情議題之外，討論度極高的熱門話...

議員質疑10年車齡就汰換 北市動物救援車預算遭暫擱

動物救援車今年3月發生火燒車意外，北市動保處編列160萬預算要汰換同年份、車款的2輛動物救援車，不過有議員質疑，只需要把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。