重溫經典手繪電影海報 三重「畫戲人生」展老電影風華

為讓民眾感受手繪電影海報風華，新北三重區公所今辦「畫戲人生」李國明先生手繪電影海報展，讓民眾感受在地手繪廣告看板師李國明的精湛畫功，周圍場景還特意布置成早期的戲院景觀，濃濃復古風味很適合民眾拍照打卡。

古早時期電影院的上映宣傳沒有電腦繪圖與大圖輸出，無論看板或海報都大多以手工繪製，直到現在還令老一輩長者感到非常懷念，甚至就連新一代民眾都覺得手繪風格很有味道。

三重區公所於今日舉辦「畫戲人生」李國明先生手繪電影海報展，讓老市民回味、新市民感受；展期至明年1月9日，每周一及元旦連假休館。三重區長陳奇正表示，手繪電影看板曾經是四、五年級生共同的時代記憶，是早期電影文化的重要環節，很多場所都能看到。

陳奇正說明，這次展覽有上百幅手繪電影海報作品，期望市民在觀賞中細細品味李國明的精湛畫功，感受過去的宣傳途徑與視覺呈現，這次展覽公所也在設計上刻意將三重社教館門面布置成早期的戲院景觀，濃濃復古風味很適合民眾拍照打卡。