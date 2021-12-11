青年局長仍未定 侯友宜：已有特定人選

明年元旦新北市即將成立青年局，新北市青年事務委員會已決議青年局成立後首要任務將進行四大民調，但距離成立僅不到20天，目前青年局長人選仍尚未確定，新北市長侯友宜下午對此表示，目前已有特定人選，但仍仔細評估中，只要能帶領新北青年往更好方向發展，府內或府外人才都可評估。

新北市為全國人口數最多行政區，400萬在籍人口中，有127萬人屬於18至40歲的青年族群，經過籌備及規劃，新北市府日前宣布明年元旦將成立青年局，新北市青年事務委員會執行長吳宗憲表示，成立青年局的目的，主要在於協助青年族群安心在新北市生活。

不過，目前新北市府尚未宣布青年局首任局長人選，新北市長侯友宜對此表示，市府一直在尋找最適當的青年局長，無論府內或是府外，只要是能夠帶領新北市青年往更好方向發展，都是可能人選。

他說，現階段青年期待政府更有做事能力，能夠提升新北市青年職涯發展，府內有不少年輕人工作一段時間熟悉市政業務、也了解青年議題，目前局長已經有可能人選，但仍不排除府內及府外更優秀人才，能夠帶領新北事青年有更好發展。