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新創意！爬樓梯換獎勵 北市議員建議可推廣

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市民生社區活動中心樓高10層，對願意爬樓梯的民眾給予禮券獎勵，在各樓層設置電子數位QR Code。圖／民政局提供
台北市民生社區活動中心樓高10層，對願意爬樓梯的民眾給予禮券獎勵，在各樓層設置電子數位QR Code。圖／民政局提供

北市民生社區活動中心樓高10層，電梯使用頻繁，民眾苦等電梯，民政局為鼓勵民眾多使用樓梯，減少等待電梯時間，今年9月至11月對願意爬樓梯的民眾給予獎勵，在各樓層試辦設置電子數位QR Code，計算參與者1個月爬樓梯的累計階梯數，單月最高可領取150元的商品禮券，民眾覺得健康又有趣，市議員也建議其他行政區也能試辦。

民生社區中心大樓內有圖書館、社會局親子館辦公室、集會堂、健身房、桌球和羽球場，民政局各樓層設置電子數位QR Code可計算爬樓梯累計階梯數，單月累積2000階、4000階、6000階，分別可領取50、100元、150元的商品禮券，每個帳號每月獎勵上限為150元。

北市民政局長藍世聰指出，很多使用者建議，與其等電梯不如去爬樓梯，今年才推出獎勵爬樓梯，也想繼續推廣，編明年度的預算85萬元，其中包括軟體建置。因民生社區活動中心是大樓，不只居民，全台北市民都可以用。

民政局指出，樓梯間會裝顯示QRcode的設備，上樓梯時，民眾用手機感應掃碼，系統會計算爬多少個階梯，以一個樓層有27階來算，若爬上8樓，約200階，上下樓皆列入計算。民眾表示，因等電梯常大排長龍，爬樓梯領獎勵，增進健康還可以節能，一舉數得。

議員游淑慧指出，她建議明年每個行政區都可以做，或許其他行政區也有需求，獎勵比較公平，也讓民眾養成爬樓梯習慣；議員張茂楠也指出，爬樓梯還可以賺錢，他贊成這種鼓勵方式。

民政局指出，未來會在各區找適當地點比照民生社區試辦，不過議員王浩也說，會喜歡爬樓梯的人，以年長者居多，但他常發現，不該坐電梯的年輕人常在等電梯，甚至只有一兩個層樓也要搭，應設法鼓勵年輕人爬樓梯，可持續觀察辦這個活動，有沒有達到減少電梯搭乘的效果再擴大推廣。

台北市民生社區活動中心樓高10層，對願意爬樓梯的民眾給予禮券獎勵。圖／民政局提供
台北市民生社區活動中心樓高10層，對願意爬樓梯的民眾給予禮券獎勵。圖／民政局提供

電梯 北市 禮券

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