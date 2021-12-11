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北市產發局推「台北選品TP」 木柵青農共創台北茶文化
北市產業發展局今日起自13日，在信義區新光三越A4館B1食穗超市舉辦「台北選品（Taipei Select）」快閃店活動，將台北農產品精緻化，現場還展示由木柵區青農製作的木柵小茶罐系列特色茶、好好喝茶系列禮盒、蜂蜜茶酒系列禮盒及TP圓茶罐禮盒等4大限量商品，推廣台北茶文化。
木柵青農張欣柔受訪時表示，木柵地區有很多青年回來當茶農，同時學習如何和消費者溝通，推廣不同口味的茶葉，讓消費者瞭解產茶的樣貌。張欣柔說，這次選擇在台北以小包裝形式賣出，消費者容易入手，喝過之後若有喜歡的茶葉，再回到木柵山區找青農購買喜愛的商品，也能接觸當地的茶文化。
產發局長林崇傑表示，產業發展局多年來持續推動各項重要農業活動，除了提升農友農業生產、行銷及專業技能，並輔導各區農會發展特色農產與商品。農業雖然不是台北市的主要產業，但從事農作的農友與青農仍持續精進農產之栽種與行銷。
林崇傑說，做為台北市農友與青農的後盾，產業局藉由通訊軟體與農會、農友即時溝通與對話，攜手精選具有永續發展潛力、品質安全優良及適合成為伴手禮之本市特色農產品，建構「台北選品TP」品牌，透過產品包裝強化視覺美感以提升商品價值，讓農特產品也可以走向潮流路線，展現台北農產業活力。
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