又拿公有地私設停車場！ 市府出手解決板橋、樹林亂象

新北工務局「新北美樂地2.0」專案持續進行，近日完成板橋中正路379巷與399巷19弄路口，及樹林板林路部分路段單號側土地活化，「整頓」過後的公有地，不僅更加美觀，也滿足在地民眾停車需求，甚至解決周圍人車爭道及積水、環境不佳的情形。

養工處說明，這次專案中的樹林區板林路（博愛一街至溪崑二街22巷）單號側，總面積約1500平方公尺、長度213公尺，早期因下方的沙崙排水溝加蓋作為道路使用，造成大排兩側之建物及鐵皮屋直接與馬路相鄰，不僅影響市容景觀，也無專用人行空間。

市府團隊為打通板林路整體人行空間，多次協調占用戶自行拆除地上物，並統一將既有中斷的人行道拓寬至3.6公尺。另外，考量該路段在樹林火車站附近，將有不少人車潮及停車需求，因此將原本機車停放空間640平方公尺加大至780平方公尺，解決機車停放壅塞問題，也優化路線、減少人車衝突。

養工處指出，這次專案中的另一處，為板橋區中正路379巷與中正路399巷19弄路口的2筆公有土地，原使用分區分別為綠地及住宅區，卻遭民眾私設違章建物及停車場。

市府團隊這次透過公權力將違章建物及停車場拆除，同時也與地方溝通，決議將土地簡易綠美化，並設置機車停車空間46格。如今當地除環境美化，也滿足了停車需求，另外還一併改善當地積水及環境衛生不佳的情形。