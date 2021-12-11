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又拿公有地私設停車場！ 市府出手解決板橋、樹林亂象

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋區中正路399巷19弄路口的公有土地，過去遭民眾私設停車場。圖／新北工務局提供
板橋區中正路399巷19弄路口的公有土地，過去遭民眾私設停車場。圖／新北工務局提供

新北工務局「新北美樂地2.0」專案持續進行，近日完成板橋中正路379巷與399巷19弄路口，及樹林板林路部分路段單號側土地活化，「整頓」過後的公有地，不僅更加美觀，也滿足在地民眾停車需求，甚至解決周圍人車爭道及積水、環境不佳的情形。

養工處說明，這次專案中的樹林區板林路（博愛一街至溪崑二街22巷）單號側，總面積約1500平方公尺、長度213公尺，早期因下方的沙崙排水溝加蓋作為道路使用，造成大排兩側之建物及鐵皮屋直接與馬路相鄰，不僅影響市容景觀，也無專用人行空間。

市府團隊為打通板林路整體人行空間，多次協調占用戶自行拆除地上物，並統一將既有中斷的人行道拓寬至3.6公尺。另外，考量該路段在樹林火車站附近，將有不少人車潮及停車需求，因此將原本機車停放空間640平方公尺加大至780平方公尺，解決機車停放壅塞問題，也優化路線、減少人車衝突。

養工處指出，這次專案中的另一處，為板橋區中正路379巷與中正路399巷19弄路口的2筆公有土地，原使用分區分別為綠地及住宅區，卻遭民眾私設違章建物及停車場

市府團隊這次透過公權力將違章建物及停車場拆除，同時也與地方溝通，決議將土地簡易綠美化，並設置機車停車空間46格。如今當地除環境美化，也滿足了停車需求，另外還一併改善當地積水及環境衛生不佳的情形。

工務局長詹榮鋒強調，「新北美樂地2.0」專案一直以來都利用最小成本發揮土地最大活化效益，未來團隊也將持續加強利用閒置市有地或遭占用的公有土地，增加綠化休憩空間及增設機車停車位，讓市民周遭環境有更多「美樂地」。

市府團隊為打通板林路整體人行空間，多次協調占用戶自行拆除地上物，並統一將既有中斷的人行道拓寬至3.6公尺。另外也解決機車停放壅塞問題，也優化路線、減少人車衝突。圖／新北工務局提供
市府團隊為打通板林路整體人行空間，多次協調占用戶自行拆除地上物，並統一將既有中斷的人行道拓寬至3.6公尺。另外也解決機車停放壅塞問題，也優化路線、減少人車衝突。圖／新北工務局提供
市府團隊這次透過公權力將違章建物及停車場拆除，同時也與地方溝通，決議將土地簡易綠美化，並設置機車停車空間。圖／新北工務局提供
市府團隊這次透過公權力將違章建物及停車場拆除，同時也與地方溝通，決議將土地簡易綠美化，並設置機車停車空間。圖／新北工務局提供
這次專案中的樹林區板林路早期因下方的沙崙排水溝加蓋作為道路使用，造成大排兩側之建物及鐵皮屋直接與馬路相鄰，不僅影響市容景觀，也無專用人行空間。圖／新北工務局提供
這次專案中的樹林區板林路早期因下方的沙崙排水溝加蓋作為道路使用，造成大排兩側之建物及鐵皮屋直接與馬路相鄰，不僅影響市容景觀，也無專用人行空間。圖／新北工務局提供

人行道 新北 停車場

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