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重慶北路3段223巷道路重鋪 人孔蓋消失路面平整又耐用

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市新工處辦理重慶北路3段223巷路面更新工程，將5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方進行改善，同時調降33座人手孔蓋，避免影響路面平整度，並採用抵抗變形能力較佳的改質瀝青混凝土鋪設，延長到路壽命。圖／北市新工處提供
北市新工處辦理重慶北路3段223巷路面更新工程，將5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方進行改善，同時調降33座人手孔蓋，避免影響路面平整度，並採用抵抗變形能力較佳的改質瀝青混凝土鋪設，延長到路壽命。圖／北市新工處提供

北市新工處辦理重慶北路3段223巷路面更新工程，將5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方進行改善，同時調降33座人手孔蓋，避免影響路面平整度，並採用抵抗變形能力較佳的改質瀝青混凝土鋪設，延長到路壽命，更新長度約為210公尺，工程經費約245萬元，近日全數完工。

新工處表示，大同區的重慶北路3段223巷是一條11公尺寬的巷道，連絡了重慶北路3段與大龍街這2條南北向的交通要道，也分擔了大龍峒地區居民上、下班之交通量，經年使用後已漸有路面不平整、龜裂及凹陷等問題發生。

新工處於今年辦理路面更新工程，路面更新長度約為210公尺，工程經費約245萬元，並已於近期全數完工，完成後提供了當地民眾及過往車輛更為平坦順暢的路面，通行舒適感也隨之提升。

  新工處工務科長蕭志龍指出，該路鄰近蘭州國中、大龍街夜市及大龍公園，上學、上班及逛街的交通需求不少，導致長期車輛輾壓及降雨滲入對路基造成破壞，這次進行路面更新時，特別針對5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方，合計約452平方公尺辦理路基改善，以徹底解決同一處路面反覆損壞之原因。

除了路基改善，新工處同時行人手孔下地作業，共計調降33座人手孔蓋，避免因路面上人手孔高程影響路面平整度；路面採用溫度感應度低，具較佳抵抗變形能力之改質瀝青混凝土鋪設，以期達到增加鋪面耐用度，延長路面使用壽命。  

新工處表示，為減少對周邊居民生活作息及交通影響，路面更新期間全面加派施工機具及人力，加速工程進度及減少影響天數，其中只利用1天日間即完成路面銑鋪作業，該路段已納入臺北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

該路鄰近蘭州國中、大龍街夜市及大龍公園，上學、上班及逛街的交通需求不少，導致長期車輛輾壓及降雨滲入對路基造成破壞。圖／北市新工處提供
該路鄰近蘭州國中、大龍街夜市及大龍公園，上學、上班及逛街的交通需求不少，導致長期車輛輾壓及降雨滲入對路基造成破壞。圖／北市新工處提供

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