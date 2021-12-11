重慶北路3段223巷道路重鋪 人孔蓋消失路面平整又耐用

北市新工處辦理重慶北路3段223巷路面更新工程，將5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方進行改善，同時調降33座人手孔蓋，避免影響路面平整度，並採用抵抗變形能力較佳的改質瀝青混凝土鋪設，延長到路壽命，更新長度約為210公尺，工程經費約245萬元，近日全數完工。

新工處表示，大同區的重慶北路3段223巷是一條11公尺寬的巷道，連絡了重慶北路3段與大龍街這2條南北向的交通要道，也分擔了大龍峒地區居民上、下班之交通量，經年使用後已漸有路面不平整、龜裂及凹陷等問題發生。

新工處於今年辦理路面更新工程，路面更新長度約為210公尺，工程經費約245萬元，並已於近期全數完工，完成後提供了當地民眾及過往車輛更為平坦順暢的路面，通行舒適感也隨之提升。

新工處工務科長蕭志龍指出，該路鄰近蘭州國中、大龍街夜市及大龍公園，上學、上班及逛街的交通需求不少，導致長期車輛輾壓及降雨滲入對路基造成破壞，這次進行路面更新時，特別針對5處現況路面下陷及損壞較嚴重的地方，合計約452平方公尺辦理路基改善，以徹底解決同一處路面反覆損壞之原因。

除了路基改善，新工處同時行人手孔下地作業，共計調降33座人手孔蓋，避免因路面上人手孔高程影響路面平整度；路面採用溫度感應度低，具較佳抵抗變形能力之改質瀝青混凝土鋪設，以期達到增加鋪面耐用度，延長路面使用壽命。