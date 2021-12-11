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議員質疑10年車齡就汰換 北市動物救援車預算遭暫擱

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市動保處的動物救援車今年3月發生火燒車意外，由於車齡達10年年限，動保處編列160萬元預算購置2輛新車，有北市議員就認為才10年就要換車不合理。圖／聯合報系資料照
北市動保處的動物救援車今年3月發生火燒車意外，由於車齡達10年年限，動保處編列160萬元預算購置2輛新車，有北市議員就認為才10年就要換車不合理。圖／聯合報系資料照

動物救援車今年3月發生火燒車意外，北市動保處編列160萬預算要汰換同年份、車款的2輛動物救援車，不過有議員質疑，只需要把燒掉的換掉就好，另一輛也是10年的救援車沒有發生狀況還能繼續使用。動保處回應，當時車輛被嚴重改裝，有電器、氧氣等設備，容易發生意外；有其他議員則認為11輛救援車中只汰換2輛還算合理。由於意見不同，最後該筆預算遭暫擱。

動保處動物救援車今年3月10日上午出勤時，在金面山產業道路突然起火燃燒，車輛內部被燒到焦黑，所幸當時並未有任何動物在車上，也無人員傷亡，由於該輛救援車車齡10年，達到汰換年限，動保處日前編列160萬預算，購置2台動物救援車，將火燒車與同款、同年份車輛汰換。

不過議員李慶元質疑，動物救援車的車齡只有10年就要汰換不合理，且環保局的垃圾車超過10年的滿坑滿谷，沒有15年以都換不了。動保處長宋念潔說，因為其中一輛車火燒車後就無法使用，另外一輛車雖然沒有發生意外，但是是同年份、同款式的車。

李慶元認為，不可能因為某輛車火燒車後，沒有發生狀況的也會火燒車，「如果是這樣，那某品牌車商就要開記者會回收同款車輛，但這不可能啊」。動物救援隊隊長林庭君答詢說，這款車是能夠裝下一頭牛的大小，10年前被嚴重改裝，包含救護相關裝備、氧氣設備、壓縮機電器等，比較容易出狀況。

李慶元表示，只要汰換被火燒車的車輛就好，另外一輛車，只要把不必要的內裝拆除就可以用了。議員楊靜宇出面替動保處緩夾，並說若接到1999動物救援通報後，要在一定時間內抵達現場，有任務跟時間的急迫性，建議汰換老舊車輛。

議員林亮君也說，動物救援需要相關器材，某種程度被視為動物救護車，以人類來說，救護車在民間機構管理辦法，年限亦不得超過6年，到現在動物救援車都要11年，甚至出現火燒車，不管是因為改裝或是車輛老舊都應該要汰換，11輛車只汰換2輛還算合理。

議員苗博雅建議動保處，可以先準備之前火燒車的相關資訊，用照片說服其他議員會比較有效；李慶元則要求追究火燒車責任。由於意見相當多，北市議會財建委員會主席楊靜宇裁示先暫擱預算，下次再審。

火燒車 李慶元 救護車

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