新北特教家庭日玩適應體育 侯友宜與特教生同樂
新北今於迪卡儂三重旗艦店舉辦特教家庭日，邀請特教家庭體驗許多量身打造的互動遊戲，讓活動現場充滿歡笑聲及快樂氛圍。市長侯友宜除到場與特教生孩童同樂外，也贈送訓練握力圈，盼孩子持續自我訓練發展，希望所有孩子能在學習及玩樂過程中獲得自信、習得技能，做自己想做的事情。
新北教育局今舉辦「特愛家人 歡聚好好」特教生家庭日公益活動，侯友宜除到場與特教生們開心互動玩樂外，也感謝愛心企業9年以來持續不間斷地贊助，更與親子體驗今年首次結合的適應體育活動，不僅寓教於樂，也增進家庭歡聚，更讓孩子舒展身體放鬆身心靈。
侯友宜表示，特教生家庭日自102年起至今已邁入第9年，今年與往年擇定外縣市主題樂園不同，特別規劃適應體育學習課程，在新北市舉辦家庭日，內容都是由教育局邀請專業的適應體育團隊為特教生孩子量身設計，以孩子為中心理念並融入親子互動的課程，包含體能、遊戲、運動及韻律等。
侯友宜還說，希望特教生在學習及玩樂的過程中獲得自信，也學會技能，並做自己想做的事情，未來都能走出自己的一條路。新北不會放棄任何一個孩子，這些年特教老師只有增加，沒有減少，只要孩子願意參與及學習，就都會有機會。
教育局說明，本次活動對象主要為新北市國小集中式特教班身心障礙學生，並以低收入家庭優先的原則，分為兩日共二梯次，每一梯次20組家庭，參加專為特教親子設計的活動課程。
迪卡儂北區總經理傅瑞表示，特教生的體育課程需求越來越受重視，今年活動與適應體育專業團隊規劃一系列課程，包含棒球大聯盟、坐地排球、飛輪圓舞、聚柱成雷、羽球大進擊等，提供親子互動體驗。
第二次參加家庭日活動莒光國小五年級小廷（化名）的母親表示，孩子知道有活動後，每天早起都會翻著牆上的日曆，期待著家庭日來臨，期間為做足準備，也都會主動邀家人一起做運動。
侯友宜在現場贈送每個孩子手力訓練握力圈，象徵本次家庭日活動「我們都在同一圈，都是一家人」，也藉此提醒孩子們回家後持續訓練手部肌肉，展開自發性練習。另外，今日活動也安排教育局榮獲行政院模範公務人員最高榮譽的倪嘉伶擔任主持工作，雖然有著聽力障礙，但靠讀唇形溝通展現傑出穩健台風，作為在場孩子的楷模典範。
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