新北特教家庭日玩適應體育 侯友宜與特教生同樂

新北今於迪卡儂三重旗艦店舉辦特教家庭日，邀請特教家庭體驗許多量身打造的互動遊戲，讓活動現場充滿歡笑聲及快樂氛圍。市長侯友宜除到場與特教生孩童同樂外，也贈送訓練握力圈，盼孩子持續自我訓練發展，希望所有孩子能在學習及玩樂過程中獲得自信、習得技能，做自己想做的事情。

新北教育局今舉辦「特愛家人 歡聚好好」特教生家庭日公益活動，侯友宜除到場與特教生們開心互動玩樂外，也感謝愛心企業9年以來持續不間斷地贊助，更與親子體驗今年首次結合的適應體育活動，不僅寓教於樂，也增進家庭歡聚，更讓孩子舒展身體放鬆身心靈。

侯友宜表示，特教生家庭日自102年起至今已邁入第9年，今年與往年擇定外縣市主題樂園不同，特別規劃適應體育學習課程，在新北市舉辦家庭日，內容都是由教育局邀請專業的適應體育團隊為特教生孩子量身設計，以孩子為中心理念並融入親子互動的課程，包含體能、遊戲、運動及韻律等。

侯友宜還說，希望特教生在學習及玩樂的過程中獲得自信，也學會技能，並做自己想做的事情，未來都能走出自己的一條路。新北不會放棄任何一個孩子，這些年特教老師只有增加，沒有減少，只要孩子願意參與及學習，就都會有機會。

教育局說明，本次活動對象主要為新北市國小集中式特教班身心障礙學生，並以低收入家庭優先的原則，分為兩日共二梯次，每一梯次20組家庭，參加專為特教親子設計的活動課程。

迪卡儂北區總經理傅瑞表示，特教生的體育課程需求越來越受重視，今年活動與適應體育專業團隊規劃一系列課程，包含棒球大聯盟、坐地排球、飛輪圓舞、聚柱成雷、羽球大進擊等，提供親子互動體驗。

第二次參加家庭日活動莒光國小五年級小廷（化名）的母親表示，孩子知道有活動後，每天早起都會翻著牆上的日曆，期待著家庭日來臨，期間為做足準備，也都會主動邀家人一起做運動。