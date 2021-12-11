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許瑋甯、邱澤閃婚 當男人戀愛時3大拍攝點曝光

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
《當男人戀愛時》電影劇組於三芝區農會前殺青照。圖／新北市新聞局、金盞花大影業提供
《當男人戀愛時》電影劇組於三芝區農會前殺青照。圖／新北市新聞局、金盞花大影業提供

藝人許瑋甯邱澤昨上午拋出震撼彈，突然宣布兩人已結婚，消息震撼演藝圈，成為昨天台尼斷交、疫情議題之外，討論度極高的熱門話題。今年上映並由兩人主演的台灣愛情電影《當男人戀愛時》，許多場景在新北市轄內拍攝，新北市府官方粉專《我的新北市》也趁勢貼出兩人電影拍攝景點，邀請民眾到場踩點。

影迷印象相當深刻之一，就是許瑋甯坐在路邊吃麵的畫面，男女主角邱澤、許瑋甯戲中從約會到分手的麵攤，所在地就是新莊區中義街37號，《我的新北市》粉專並寫上，麵攤的古早味烏醋乾麵、骨肉湯都很推，並推薦可至周邊新莊廟街、文昌祠吃美食看人文。

另外，邱澤在電影中經常去「堵」許瑋甯的瑞山區農會，其真實地點則是位在三芝區中山路一段6號的三芝區農會，粉專並趁機推薦三芝區有茭白筍、甘藷、西瓜以及蜂蜜等多樣農特產品，推薦民眾到農場與市集感受鄉村田園好風光。

而邱澤戲中入獄服刑的場景，則是位在坪林區大林里逮魚堀49號的坪林廉政研習中心。粉專並介紹，坪林是台灣產茶重鎮，當地有許多家風格獨具風味茶料理餐廳，專業廚師發揮創意，將茶葉巧妙融入各式菜色中，一品療癒香氣和美味料理。

新北市新聞局長張愛晶則說，恭喜許瑋甯與邱澤結良緣，新北市並藉由兩人主演的《當男人戀愛時》電影場景推薦新莊、坪林、三芝特色景點美食，希望藉行銷新北市之際，帶動當地經濟發展，讓民眾感受新北之美。

電影 坪林 邱澤 許瑋甯

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