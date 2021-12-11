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柯昱安被爆料是網軍？ 柯文哲：自己去應付媒體詢問
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，燒出網軍帶風向爭議，媒體報導接獲民眾黨人士爆料，擔任文宣部主任的「小牛」柯昱安，曾用過5組帳號在PTT發文帶風向，除攻擊指揮中心、立委林昶佐等人，還替身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲造神。
對於柯昱安被爆料是網軍，台北市長柯文哲上午前往北市聯醫昆明實驗室視察時受訪指出，他比較主張公開透明，如果媒體要講柯昱安怎樣，當事人就出來自己開記者會，出來應付媒體的詢問。這種問題他的主張公開透明，自己上去應付媒體的詢問，這樣就好了。
柯文哲說，像這種事情還是要先查證，一個人有好幾個帳號，這一定有，但不要劃錯重點，今天要抱怨的是希望國家改進，不可以用國家的預算養一批網軍，還不如說是小編群，每天在網路上發布假消息、打擊政敵，這才是要譴責的。
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