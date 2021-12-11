獨／新北青年局元旦成立 首任務鎖定127萬人做四大民調
新北市為全國人口數最多行政區，400萬在籍人口中，有127萬人屬於18至40歲的青年族群，經過籌備及規劃，新北市府日前宣布明年元旦將成立青年局，目前新北市青年事務委員會已決議，明年青年局成立後，首要任務將針對青年族群展開擴大民調，以社會住宅、薪資結構、福利補助、產業就職等四大面向進行探討，協助青年族群在新北市順利發展。
新北市青年事務委員會執行長吳宗憲表示，成立青年局的目的，主要在於協助青年族群安心在新北市生活，為了解青年在新北市實際面臨的生活情形，因此青年局成立後，將先展開民意調查，藉由調查了解實際問題及發生原因，進而有效解決青年困擾。
新北市議會日前通過青年局組織規程審議，預計青年局在明年成立後編制30名人力、年預算約1.5億元，成立初期將規劃綜合規劃科、職涯發展科、創業資源科與秘書室4個單位，職掌範圍包括職涯探索、職場體驗、地方創生、青年創業貸款及各項社福補助等。
不過外界對於新北市成立青年局也有諸多質疑，包括局處能否發揮實質效益？可能變成青年陪玩局？對此，吳宗憲則表示，青年局為與青年無代溝，未來的確局處科員甚至科長、主任秘書都會以年輕人為優先，但局長仍會平衡年輕與有豐富行政經驗、能帶領青年局邁向正確目標等方向為主，「年齡不一定要最年輕，但性格一定要年輕、要有衝勁！」
他說，在青年局成立前的籌備階段，市府也多次利用問卷及與青年事務委員、青年社團、校園社團等對話機會，了解青年最關心議題、最希望獲得協助項目，這些重要資訊將來都會與青年局所做的民意調查，透過青年局加以落實，「年輕人是國家將來的希望，市府絕對與青年朋友站在一起。」
他舉例，近來年輕世代盛行街舞與電競遊戲，其實這都是未來很好的專業發展方向，在國際間甚至已經成為產業或是體育項目，青年局的角色並非帶領青年跳街舞、玩電競，而是協助青年藉由街舞或電競的成績，獲得學校的專業成就分數，甚至能因街舞的成就而在體育系有更好的發揮空間，這些就是青年局所要努力的目標。
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