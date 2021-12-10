日本竹久夢二式浪漫潮流 百年後再現北投文物館

中央社 / 台北10日電

活耀於日本大正時期的竹久夢二以美人畫聞名，為清澄雙眸、孱弱身形少女形象的濫觴。北投文物館集結他的親筆原作、雜誌封面等作品舉辦特展，帶觀眾重回百年前的浪漫摩登社會。

北投文物館近日推出「浪漫1920s–竹久夢二的視界」特展，文物館副館長兼策展人洪侃透過新聞稿表示，竹久夢二活躍於日本大正時代，是「大正浪漫」的代表畫家，作品捕捉到多元思維、文化百花盛放的時代氛圍，將那個時代具象化。

洪侃說，竹久夢二筆下不論是美人畫、兒童畫、圖案設計，或是樂譜與書籍裝幀，都在當時引領時代潮流，也影響日本一整個世紀的藝術與設計界，「夢二式」風格作品直到現在看來仍深深讓人著迷。

共同策展人王文萱指出，夢二堪稱是跨領域藝術家的先驅，他的大眼美人引領當時的風潮，自此以後許多插畫家在描繪女性時多在雙眸下了許多功夫，他也在平面設計尚未成為一門專業的時代，就在商業設計、書籍裝幀方面留下眾多精采作品。

北投文物館表示，此次特展將重現1世紀以前販售夢二文創商品的「港屋繪草紙店」，展出百件夢二的親筆原作、版畫、雜誌封面、千代紙等多樣作品及照片文獻，並運用擴增實境（AR）技術讓觀眾能與作品互動，引導觀眾進入他的創作視野。

北投文物館指出，為了讓觀眾更能體會百年前日本女性意識興起、浪漫摩登社會的面貌以及夢二在當時潮流中扮演的角色，特展將同時展示日本摩登女性協會代表淺井佳代提供，大正至昭和年間的服飾與化妝用品。

北投文物館表示，展覽期間自即日起至明年6月5日，邀請民眾在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和當下到台北近郊號稱「北投小京都」的北投文物館一遊，在好山、好水、百年古蹟環繞之下，來一趟浪漫的知性之旅。

文物 北投 日本

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