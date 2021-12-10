新北藥師公會送暖 新店偏鄉幼童喜獲耶誕禮物

中央社 / 新北10日電

新北市藥師公會號召會員與社會資源關懷新店區龜山教會幼童需求，今天傍晚前往捐贈飲水機、筆電、繪本、營養品等物資，也攜帶速食當禮物與幼童同歡，提前送暖過耶誕節。

新北市藥師公會理事長許有杉今天傍晚率團，前往中華基督教長老會龜山國語禮拜堂，捐贈兒童讀物、飲水機、電暖器、除濕機、烘碗機、筆記型電腦、兒童維他命營養品，提供幼兒園下課後課輔與安親所需物資。

許有杉向中央社記者指出，藥師公會長期關懷偏遠地區及弱勢族群，除照顧兒童、嬰幼兒的健康發育，也改善生活及學習環境；對於銀髮族則以多元藥事照護、送藥到府、居家照護，關懷健康，協助提升健康生活品質。

捐贈活動為新北市藥師公會公益委員會主委吳明慧號召，並結合台灣預防保健協會理事長趙順榮、藥師詹明蒼與郭榮木，及熱心公益人士高素蘭等人捐助。

吳明慧表示，與公會公益委員會副主委楊嘉昌等訪問團，傍晚攜帶速食與幼童同歡。新店區龜山地區偏遠，資源匱乏，父母親忙於工作，由教會成立「課陪班」提供關懷陪伴、品格教育、情緒管理、溝通及基本生活飲食，並增強其學習能力。

飲水機 速食

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